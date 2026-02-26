FC St. Pauli will sich in Hoffenheim nicht verstecken: "Sind nicht zufrieden mit Platz 16"

Hamburg - Das wird ein ganz anderes Spiel! Nach dem Abstiegskrimi gegen Werder Bremen (2:1) wartet auf den FC St. Pauli mit der TSG 1899 Hoffenheim eine Mannschaft, die um die Champions-League-Plätze kämpft. Chancenlos sind die Kiezkicker aber nicht.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) will nach dem Sieg gegen Werder Bremen mehr. © Marcus Brandt/dpa

Die Partie am Samstag (15.30 Uhr) ist bereits das dritte Aufeinandertreffen zwischen beiden Vereinen in dieser Saison. Im Hinspiel setzte es eine klare 0:3-Pleite am Millerntor, kurz darauf gelang aber im DFB-Pokal die Revanche, St. Pauli setze sich im Elfmeterschießen durch.

Wie man Hoffenheim schlägt, weiß die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (52) also. Was erwartet er aber am Samstag? "Hoffentlich ein enges Spiel", sagte er. "Sie haben sehr, sehr viel Qualität geholt, Tabula rasa gemacht und neue, hungrige Spieler verpflichtet. Das hat sehr gut gepasst, sie stehen zu Recht da oben."

Aus seiner Sicht haben die Verantwortlichen nach der schwachen Vorsaison mit Platz 15 die richtigen Entscheidungen getroffen, auch am Trainer Christian Ilzer (48) festzuhalten. "Sie haben das durchgestanden und den Angriff gestartet", urteilte Blessin. "Sie sind oftmals belächelt worden, machen aber gute Arbeit."

Der 52-Jährige weiß genau, dass sein Team etwas draufpacken muss, um im Kraichgau zu bestehen. "Wir brauchen uns aber auch nicht verstecken", war er sich sicher. "Der Sieg gegen Bremen tut gut, bis auf Leverkusen geben uns die restlichen Leistungen Mut."