FC St. Pauli zu Gast bei Eintracht Frankfurt: Alle Infos zum Duell in der Mainmetropole

In der Mainmetropole war für die Boys in Brown bislang wenig zu holen. Keines von neun Gastspielen konnte gewonnen werden, immerhin vier endeten mit einem Unentschieden.

Bislang standen sich die Kiezkicker und die Eintracht in 21 Partien gegenüber. Dabei konnte St. Pauli nur fünf Siege einfahren, Frankfurt hingegen neun. Das Hinspiel im Januar am Millerntor endete 0:1 für die Gäste. Omar Marmoush erzielte den Siegtreffer und auch seinen letzten Treffer im Dress der Adler, bevor er zu Manchester City wechselte.

SGE-Coach Dino Toppmöller (44, l.) und St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) freuen sich auf ein intensives Duell. © Imago / Jan Huebner

Das sagen die Trainer

SGE-Coach Dino Toppmöller (44) über die Kiezkicker: "Die Mannschaft ist intakt, hat eine sehr gute defensive Stabilität und ist in jedem Spiel sehr gut auf den Gegner eingestellt. Nach vorne haben sie echt gute Ideen. Was fehlt, ist die finale Durchschlagskraft, weil sie nicht den Spieler haben, der zehn Tore plus garantiert. Aber die Abläufe sind sehr gut anzuschauen."

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) über die Eintracht: "Sie haben im Umschaltspiel ligaweit die meisten Tore geschossen. Wir dürfen ihnen nicht den Raum geben, man wird es aber nicht immer verteidigen können. Wir brauchen eine Klarheit im Gegenpressing und gute Ballbesitzphasen, unnötige Ballverluste müssen wir vermeiden. Das sind die wichtigsten Komponenten in diesem Spiel."

Der TAG24-Tipp

Der FCSP verpasst die vorzeitige Entscheidung im Abstiegskampf und verliert in Frankfurt mit 0:2.