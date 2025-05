St. Pauli will gegen Frankfurt "den Lohn einer ganzen Saison einstreichen"

Hamburg - Gehen sie den letzten Schritt? Der FC St. Pauli will den Klassenerhalt am Sonntag (17.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt endgültig perfekt machen.

Dass seine Mannschaft sich zwei Spieltage vor Schluss in eine sehr gute Position gebracht habe, sei aber natürlich jedem im Verein bewusst. "Wir können alle die Tabelle lesen und jetzt den Lohn einer ganzen Saison einstreichen", betonte Blessin.

Von etwaigen "Hätte, wäre, könnte"-Konstellationen wollte der Coach aber eigentlich nicht viel wissen. "Wir haben es in unserer eigenen Hand und wollen es am Sonntag auf dem Platz regeln", verdeutlichte er.

Unter Umständen könnte der Klassenerhalt sogar schon am Samstag feststehen, wenn Heidenheim und Holstein Kiel ihre Partien nicht gewinnen. "Damit hätte ich kein Problem, dagegen würde ich mich nicht wehren", erklärte FCSP-Trainer Alexander Blessin (51) auf der Pressekonferenz am Freitag.

Im Hinspiel gegen die Eintracht zeigten die Kiezkicker eine gute Leistung, verloren aber durch ein "blödes Gegentor", wie Blessin es nannte. © Gregor Fischer/dpa

Bei der 0:1-Niederlage im Hinspiel habe sein Team gezeigt, dass es gegen den Champions-League-Anwärter mithalten könne. "Wir haben ein blödes Gegentor bekommen, über 90 Minuten aber eine richtig gute Leistung gezeigt", erinnerte der 51-Jährige.

Zwar verwies Blessin auf die offensive Stärke und die hohe individuelle Qualität der Frankfurter, er sei aber guter Dinge. "Weil die Jungs die Woche über sehr konzentriert waren", so der Übungsleiter.

Zudem sei die Defensive der Eintracht verwundbar. "Sie haben in Umschaltmomenten nicht immer die beste Restverteidigung. Da sieht man schon Optionen, wo man ihnen vielleicht wehtun kann", analysierte er.

Ob nun am Sonntag auf dem Platz oder schon am Samstag durch die Ergebnisse der Konkurrenz: St. Pauli will das große Saisonziel nun endgültig erreichen. Auf dem ein oder dem anderen Wege.