FC St. Pauli zu Gast bei Greuther Fürth: Alle Infos zum Traditionsduell

Hamburg/Fürth - Mehr zweite Liga geht nicht! Bei der Partie zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem FC St. Pauli am Samstag (13 Uhr) treffen der Erste und der Zweite der ewigen Zweitliga -Tabelle aufeinander. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch zusammengefasst.

In der Vorsaison pfiff Bauer die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim SV Straelen, die mit 4:3 gewonnen werden konnte. Allerdings schmiss er da Manolis Saliakas nach einem rüden Foul mit Rot vom Platz.

Für Referee Tom Bauer (26) ist es eine Premiere. Für den 26-Jährigen ist es erst die zweite Zweitliga-Partie, die er leitet. Während er die Fürther zum ersten Mal pfeift, haben die Kiezkicker keine ganz so schlechten Erinnerungen ihn.

Der FC St. Pauli ist seit drei Partien gegen die SpVgg Greuther Fürth ohne Niederlage. © Axel Heimken/dpa

Die Bilanz

Beide Mannschaften trafen ausnahmslos in der zweiten Bundesliga aufeinander - 36 Mal! Dabei behielt das Kleeblatt in 17 Begegnungen die Oberhand, St. Pauli hingegen siegte "nur" elfmal.

Während die Kiezkicker in den vergangenen drei Duellen ohne Niederlage blieben, warten sie im Sportpark am Rohnhof seit fünf Spielen auf einen Sieg (ein Remis und vier Niederlagen).

Der letzte Auswärtssieg der Braun-Weißen in Fürth datiert vom 11. Dezember 2016. Aziz Bouhaddouz und Cenk Sahin sorgten damals mit ihren Toren für den 2:0-Auswärtserfolg.

Die letzte Saison

Im Hinspiel hatte St. Pauli trotz früher Führung durch Marcel Hartel (18. Minute) so seine Liebe Mühe mit der Spielvereingung, die nach der Pause das Spiel drehte. Branimir Hrgota (48.) und ein Eigentor von Jackson Irvine (52.) brachten das Kleeblatt in Front. Doch kurz vor dem Ende sicherte Connor Metcalfe (85.) St. Pauli mit seinem ersten Treffer zumindest einen Punkt.

Im Rückspiel gerieten die Kiezkicker nach einem Treffer von Ragnar Arche (6.) schnell in Rückstand und hatten großes Glück, dass ein zweiter Treffer des Angreifers nicht zählte. So sorgte Saliakas für den schnellen Ausgleich (13.) und Oladapo Afolayan (55) in den zweiten 45 Minuten für den Siegtreffer.