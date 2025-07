FC St. Pauli startet mit großem Kribbeln und verspricht weitere Neuzugänge

Hamburg - Das Kribbeln war groß! Der FC St. Pauli ist am Donnerstagmittag in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet. Während sechs Neuzugänge dabei waren, fehlte ein prominentes Trio komplett.

Trainer Alexander Blessin (52) freute sich, dass es endlich wieder losging. © Marcus Brandt/dpa

Überpünktlich kam Trainer Alexander Blessin (52) gefolgt von Eric Smith (28) aus der Kabine und betrat den Rasen an der Kollaustraße. Ein Gefühl, das er die sechs Wochen vorher vermisst hatte, was sich auch an seiner Stimme bemerkbar machte.

Denn die war ihm gegen Ende der rund 90-minütigen Einheit ein wenig flöten gegangen.

"Ich habe schon Zeit gebraucht, um runterzukommen, weil ich auch ein paar Sachen mit meiner Frau machen musste", erklärte Blessin. "Aber in der dritten Woche war es schon so, dass es gekitzelt hat." Entsprechend groß war auch die Freude, die Spieler und sein Team wiederzusehen und den Rasen und die Bälle zu spüren.

Auf dieses Gefühl mussten allerdings Jackson Irvine (32), Karol Mets (32) sowie auch Adam Dzwigala (29) verzichten. Manolis Saliakas (28) konnte aufgrund von Schambeinproblemen nur eine lockere Laufeinheit absolvieren.

Mit dabei waren hingegen die sechs Neuzugänge Simon Spari (23), Jannik Robatsch (20, beide Austria Klagenfurt), Arkadiusz Pyrka (22, Piast Gliwice), Joel Chima Fujita (23, VV St. Truiden), Mathias Pereira Lage (28, Stade Brest) und Ricky-Jade Jones (22, Peterborough). "Ich bin sehr angetan", gestand Blessin. "Ich glaube, wir haben da schon ein paar gute Griffe getan."