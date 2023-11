FC St. Pauli zu Gast bei Hansa Rostock: Alle Infos zum Duell im Ostseestadion

Rostock - Brechen die Kiezkicker die Serie? Der FC St. Pauli tritt am Samstag (13 Uhr) bei Hansa Rostock an. An der Ostsee war in den letzten Gastspielen für den aktuellen Tabellenführer wenig zu holen. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu der Partie für Euch zusammengefasst.

In der Vorsaison gewann Hansa das Hinspiel im Ostseestadion nach Toren von Kai Pröger (4. Minute) und Ex-Kiezkicker John Verhoek (17.) mit 2:0. Das Rückspiel am Millerntor entschied Jackson Irvine (26.) mit einem Kopfballtor für St. Pauli.

FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (30) über Hansa: "Wir treffen auf eine Mannschaft, die sehr einfach und sehr effektiv Fußball spielt. Sie haben sich in ihren letzten Spielen auch gesteigert und gepunktet. Die Umstellung auf eine Viererkette hat ihnen gutgetan. Dabei haben sie auch Spieler, die eine hohe Qualität haben. Es ist nicht so, dass sie eine Mannschaft sind, die nur verteidigt, sondern auch offensiv zur Geltung kommt."

Nach drei Niederlagen in der Liga und dem Pokal-Aus in Nürnberg (2:3 n.V.) hat Hansa wieder die Kurve bekommen. Gegen Hertha holte das Team von Alois Schwartz (56) ein torloses Remis, anschließend wurde das Ost-Derby beim 1. FC Magdeburg mit 2:1 gewonnen. Zudem dürfte der 2:1-Erfolg im Testspiel gegen Werder Bremen ebenfalls Auftrieb gegeben haben.

Hansa-Profi Junior Brumado (24, l.) ist der Zielspieler bei den Rostockern. © Marcus Völker/Fotostand/dpa

Player-to-watch

St.-Pauli-Trainer Hürzeler zählte auf seiner Pressekonferenz zahlreiche Hansa-Profis und ihre Qualitäten auf, aber gerade in der Offensive haben sie mit Junior Brumado (24) einen Angreifer, der mit seiner Größe und seinem Körper perfekt als Zielspieler agiert.

Die Leihgabe des dänischen Top-Klubs FC Midtjylland hat sich in der Sturmspitze in Rostock etabliert und kam in acht Partien zum Einsatz. Seinen bislang einzigen Treffer erzielte er in seiner zweiten Partie am siebten Spieltag bei der 1:3-Niederlage in Kaiserslautern.

Der TAG24-Tipp

Der FC St. Pauli bewahrt in der hitzigen Atmosphäre kühlen Kopf und tritt die Heimreise von der Ostseeküste mit drei Punkten im Gepäck an.

Nach 90 Minuten steht ein 2:0 für die Kiezkicker auf der Anzeigetafel.