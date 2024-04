FCSP-Profi Wahl nach Sieg erleichtert: "Hat was mit der Rübe gemacht"

Hamburg - Die Erleichterung war groß! Nach zwei Niederlagen am Stück konnte der FC St. Pauli bei Hannover 96 ( 2:1 ) am Sonntag endlich wieder einen Dreier einfahren - und der war nicht nur wichtig im Aufstiegsrennen, sondern auch für die Psyche.

Hauke Wahl (30, M) und der FC St. Pauli kämpfen sich nach anfänglichen Problemen in die Partie bei Hannover 96. © Swen Pförtner/dpa

Vor allem in der Anfangsphase der Partie war den Kiezkickern die Verunsicherung anzusehen. "Egal ob man oben oder unten steht, zwei Niederlagen in Folge machen schon was mit der Rübe", gestand Abwehrspieler Hauke Wahl (30). "Man hat nicht das allergrößte Selbstvertrauen."

Hannover fehlten zwar auch die Siege, dennoch traten sie extrem bissig auf und setzten die Hürzeler-Elf früh unter Druck. "Die haben eine gute Mannschaft mit individueller Qualität", lobte der 30-Jährige den Gegner und verwies auch auf das Hinspiel, in dem sich St. Pauli schwertat. "Hier zu spielen, ist auch nicht einfach."

Die Folge: Die Boys in Brown leisteten sich viele Fehlpässe und waren viel zu ungenau. "Auch das ist zweite Liga", erklärte er. "Es gilt dann, sich in diese schweren Momente reinzukämpfen und das haben wir gemacht."

Mit einem der wenigen gelungenen Angriffe in den ersten 45 Minuten ging St. Pauli schließlich in Führung, musste kurz darauf aber den Ausgleich schlucken. In der Halbzeit nahm Hürzeler ein paar Anpassungen an, die fruchteten.