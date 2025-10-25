Flaschenwürfe und Verletzte: Platzverweis für 200 Pauli-Fans

Hamburg/Frankfurt - Auf dem Hauptbahnhof von Hannover sind etwa 50 Fans der Bundesligisten FC St. Pauli und VfL Wolfsburg aneinandergeraten. Es kam dabei zu Flaschenwürfen, Körperverletzungen und Beleidigungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Die Polizei musste bei den Pauli-Fans eingreifen. (Archivfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Die Fangruppen seien auf dem Weg zu Auswärtsspielen ihrer Mannschaft gewesen und sich zufällig am Hannoveraner Hauptbahnhof begegnet.

Die Wolfsburger waren unterwegs nach Hamburg, die Fans des FC St. Pauli reisten nach Frankfurt.



Etwa 50 Fans von mehreren Hundert seien auf dem Bahnsteig in Hannover aufeinander losgegangen. Es flogen unter anderem Baustellenabsperrungen und Flaschen zwischen den Fanlagern.

Die Polizei habe die Gruppen anschließend trennen und in ihre Züge nach Hamburg und Frankfurt setzen können. Dort gebe es nun weitere Maßnahmen, um Identitäten und Zeugen festzustellen.

200 Fans des FC St. Pauli durften nach Angaben der Fanhilfe das Spiel in Frankfurt nicht besuchen, weil sie einen Platzverweis durch die Polizei erhielten. Die Fanhilfe veröffentlichte in den sozialen Medien eine entsprechende Verfügung der Frankfurter Polizei.