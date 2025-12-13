St. Pauli eine Hälfte in Unterzahl! Kaars schießt Kiezkicker zum ersten Sieg seit Monaten

Hamburg - Da ist er! Der FC St. Pauli hat nach drei Monaten mal wieder einen Bundesliga-Sieg gefeiert. Gegen den 1. FC Heidenheim siegten die Kiezkicker in Unterzahl mit 2:1 (1:0). Eric Smith hatte in der ersten Hälfte Rot gesehen.

Martijn Kaars knallt den Ball zur St.-Pauli-Führung in die Maschen. © WITTERS

Die Partie am ausverkauften Millerntor startete so, wie man es erwartet hatte: Es war eine zähe Angelegenheit, doch die Bremse wurde vor allem von den Kiezkickern gelöst.

Nach der ersten Heidenheimer Chance durch Marvin Pieringer (13.) übernahm die Blessin-Elf mehr und mehr die Kontrolle und zog das Tempo an. Vor allem spielerisch blitzte immer wieder die Klasse auf, doch Mathias Pereira Lage (19.) und Jackson Irvine (22.) verpassten die Führung.

Diese sollte schließlich in der 35. Minute fallen. Nach feinem Steckpass von Joel Chima Fujita knallte Martijn Kaars das Leder in den rechten Knick. Es war das erste Bundesliga-Tor des Niederländers!

St. Pauli dominierte mit der Führung im Rücken die Partie, musste in der Nachspielzeit aber einen Schock verkraften. Eric Smith leistete sich als letzter Mann einen leichten Ballverlust und brachte Pieringer mit einem leichten Zupfer zu Fall. Schiedsrichter Sören Storks zögerte keine Sekunde und zückte die Rote Karte - eine harte, aber vertretbare Entscheidung.