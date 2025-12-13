St. Pauli eine Hälfte in Unterzahl! Kaars schießt Kiezkicker zum ersten Sieg seit Monaten
Hamburg - Da ist er! Der FC St. Pauli hat nach drei Monaten mal wieder einen Bundesliga-Sieg gefeiert. Gegen den 1. FC Heidenheim siegten die Kiezkicker in Unterzahl mit 2:1 (1:0). Eric Smith hatte in der ersten Hälfte Rot gesehen.
Die Partie am ausverkauften Millerntor startete so, wie man es erwartet hatte: Es war eine zähe Angelegenheit, doch die Bremse wurde vor allem von den Kiezkickern gelöst.
Nach der ersten Heidenheimer Chance durch Marvin Pieringer (13.) übernahm die Blessin-Elf mehr und mehr die Kontrolle und zog das Tempo an. Vor allem spielerisch blitzte immer wieder die Klasse auf, doch Mathias Pereira Lage (19.) und Jackson Irvine (22.) verpassten die Führung.
Diese sollte schließlich in der 35. Minute fallen. Nach feinem Steckpass von Joel Chima Fujita knallte Martijn Kaars das Leder in den rechten Knick. Es war das erste Bundesliga-Tor des Niederländers!
St. Pauli dominierte mit der Führung im Rücken die Partie, musste in der Nachspielzeit aber einen Schock verkraften. Eric Smith leistete sich als letzter Mann einen leichten Ballverlust und brachte Pieringer mit einem leichten Zupfer zu Fall. Schiedsrichter Sören Storks zögerte keine Sekunde und zückte die Rote Karte - eine harte, aber vertretbare Entscheidung.
Martjin Kaars erzielt seinen ersten Doppelpack für den FC St. Pauli, doch Heidenheim schlägt zurück
Wie zu erwarten war, zog sich St. Pauli in Unterzahl zurück und überließ Heidenheim das Feld. Fast hätte der FCH daraus direkt Kapital schlagen können, FCSP-Keeper Nikola Vasilj parierte aber stark gegen Stefan Schimmer (47.).
Kurz darauf sorgte Kaars für eine erneute Explosion am Millerntor. In die Tiefe geschickt blieb er cool und traf zum zweiten Mal an diesem Tag (53.). FCH-Torwart Diant Ramaj sah dabei nicht gut aus.
Die Kiezkicker zogen sich nun noch weiter in die eigene Hälfte zurück, während Heidenheim weiter drückte und durch Pieringer zum Anschlusstreffer kam (64.).
In einer wilden Schlussphase warf sich St. Pauli mit Mann und Maus in jeden Zweikampf und jeden Schuss und konnte sich bei Schlussmann Vasilj bedanken, der mehrfach überragend parierte.
Am Ende brachten die Boys in Brown den lang ersehnten Sieg über die Zeit, es war der erste Dreier seit Mitte September, mit dem man an Heidenheim auf den Relegationsrang vorbeizog.
Die Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Heidenheim
Bundesliga, 14. Spieltag
FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)
FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands, Oppie, Fujita, Irvine - Kaars (75. Jones, 90.+5 Metcalfe), Pereira Lage (46. Dzwigala)
1. FC Heidenheim: Ramaj - Siersleben (65. Honsak), P. Mainka, Keller (46. Schimmer) - Busch, Föhrenbach, Niehues (78. Dorsch), Schöppner (46. Traore), Ibrahimovic - Pieringer, Beck (65. Kaufmann)
Schiedsrichter: Sören Storks (Ramsdorf)
Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Kaars (35.), 2:0 Kaars (53.), 2:1 Pieringer (64.)
Gelbe Karten: Sands (4), Pyrka (4), Blessin / Ibrahimovic (2), Schöppner (5), Kaufmann (2), Pieringer (1)
Rote Karte: Smith (45./Notbremse)
Titelfoto: WITTERS