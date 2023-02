Hochrisikospiel zwischen dem FC St. Pauli gegen Hansa Rostock: So will die Polizei die Fan-Lager trennen

Bereits das Hinspiel zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock wurde von einem Großaufgebot der Polizei begleitet. © Stefan Sauer/dpa

Mit Blick auf die Partie verfolgt die Polizei ein klares Ziel. "Die Fan-Trennung ist A und O", erklärte Sprecherin Sandra Levgrün auf TAG24-Nachfrage. "Nur dann sind wir in der Lage, vor allem die Sicherheit unbeteiligter Dritter zu gewährleisten."

Für zusätzliche Brisanz könnte die Ankündigung der Rostocker Anhänger sorgen. Unter dem Motto "Alle in Bomberjacke! Mit breiter Brust für Hansa!" kündigten sie ihr Erscheinen in Hamburg an. Zudem planen die Fans nach ihrer Ankunft am Vormittag einen Marsch vom Hauptbahnhof zum Millerntorstadion.

Dieser soll allerdings unterbunden werden und von anderer Stelle aus starten. Die Hansa-Fans sollen mit zwei Sonder-S-Bahnen zu den Landungsbrücken gebracht werden und von dort aus von der Polizei zum Stadion eskortiert werden.

"Ob das Angebot angenommen wird, wissen wir nicht", gab Levgrün zu. Die Sprecherin wisse um die Provokation und die Problematik, die hinter dem einheitlichen Tragen der Bomberjacken stecke, doch rechtlich könne dagegen nicht vorgegangen werden.

Um Eskalationen zwischen beiden Fanlagern schnell zu erkennen und eingreifen zu können, werde laut der Polizei über die gesamte Stadt ein "engmaschiges Aufklärungsnetz" gelegt.