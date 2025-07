HSV-Wechsel oder Hamburg für immer verlassen? St. Paulis Hauke Wahl mit klarer Antwort

Hauke Wahl (31) lebt den Traum seines 15-jährigen Ichs. © Alice Nägle/TAG24

Das Interview fand am Rande des Trainingsplatzes des USC Flachau statt. Im Hintergrund ragen die Berge in den Himmel, die Sonne scheint. Hauke kommt verschwitzt aus der zweiten Trainingseinheit des Tages. Er ist k.o.

Doch am Ende setzt - eigentlich typisch für Hamburg - der Regen ein. Als hätte sich das Nordlicht das kühle Nass herbeigesehnt.

TAG24: Hauke, Du bist ein sehr ehrgeiziger Spieler, trainierst viel und intensiv, bist ambitioniert. Wie gehst Du mit dem Leistungsdruck in der Bundesliga um?

Hauke: Ich glaube, ich lasse es nicht so sehr an mich ran. Meine Familie ist unfassbar wichtig für mich. Sobald ich die Wohnungstür betrete, ist sowieso alles weg. Ich habe meine Frau, mit der kann ich viele Gespräche darüber führen. [...] Aber im Endeffekt muss man sich davon lösen, dass man eine extreme Drucksituation hat. Es ist ja eigentlich das, was man sich vor 15 Jahren als Kind gewünscht hat, dass man in der Bundesliga spielt. Für mich noch mal in der Heimatstadt. Von daher ist ja eigentlich alles super.

TAG24: Apropos Hamburg: Die Hansestadt ist Dein Zuhause. Schon immer hast Du Dir gewünscht genau dort auch Fußball zu spielen. Wenn Du Dich jetzt entscheiden müsstest - Würdest Du eher zum HSV wechseln oder Hamburg für immer verlassen?

Hauke: Dann würde ich Hamburg für immer verlassen. Ich fühle mich unfassbar wohl bei St. Pauli. Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Verein vorher nicht so intensiv verfolgt habe. Aber seit ich da bin, wird es auch nach der Karriere der Verein sein, bei dem ich ins Stadion gehe.