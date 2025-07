Österreicher in Hamburg: St.-Pauli-Neuzugang hat noch nie ein Franzbrötchen probiert

St.-Pauli-Neuzugang Jannik Robatsch (20) will unbedingt ein Franzbrötchen probieren. © Alice Nägle/TAG24

Für den Fußball und seine Karriere hat der 20-Jährige Berge gegen Flachland getauscht.

Und auch wenn er sich freut, für das Trainingslager wieder in seiner Heimat zu sein, konnte sich der Verteidiger mit Norddeutschland schon ganz gut anfreunden.

"Also Hamburg ist wunderschön, muss ich sagen. Es gibt nur nette Leute - also die, die ich bis jetzt kennengelernt habe", so der erste Eindruck seiner neuen Heimat.

"An das Wetter muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen", schmunzelte er schließlich. "Man geht raus, Sonnenschein und dann zehn Minuten später fängt es an zu regnen".

Um sich heimischer zu fühlen und die Stadt besser kennenzulernen, hat der Österreicher schon ein bisschen Sightseeing gemacht, wie er TAG24 erzählte. Neben seinem zukünftigen Arbeitsplatz, dem Millerntor, sei er am Hafen entlang spaziert und habe die Hafencity bestaunt.

Das Wichtigste fehlt allerdings noch. Das für Hamburg typische Franzbrötchen habe er noch nicht probiert. "Das ist aber was, was ich unbedingt machen will - ein Franzbrötchen probieren", sagte er euphorisch.