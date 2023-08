Karten-Festival in Fürth! FC St. Pauli trifft nur den Gegner, aber nicht das Tor

Fürth - Da war mehr drin! Mit nur einem Punkt, aber ordentlich gelben Karten macht sich der FC St. Pauli nach dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth auf die Heimreise. Am Röhnhof gab es eine triste Nullnummer.

Schiedsrichter Tom Bauer zückte ein ums andere Mal die gelbe Karte für den FC St. Pauli. Hier erhielt Oladapo Afolayan (M) die Verwarnung. © Daniel Löb/dpa

Die Kiezkicker waren gut in die Partie gekommen, aber hatten mit zunehmender Spieldauer immer mehr Probleme mit dem hohen Pressing der Kleeblätter. In den ersten 45 Minuten stand nicht ein einziger Schuss aufs Tor zu Buche. Die gefährlichste Aktion war ein Distanzschuss von Eric Smith, der aber deutlich am Gehäuse vorbei ging (11. Minute).

Fürth hingegen setzte auf schnelle Umschaltmomente und hatte durch Tim Lemperle (18.) die beste Chance.

St. Pauli, das insgesamt fünfmal die gelbe Karte sah, hatte nach 23 Zeigerumdrehungen Glück, dass Oladapo Afolayan auf dem Platz bleiben durfte. Für sein rüdes Einsteigen gegen Julian Green hätte er sich über eine Rote Karte nicht beschweren dürfen.

In der Halbzeit stellte Trainer Fabian Hürzeler um und brachte mit David Nemeth und Danel Sinani frische Kräfte. Mit den Wechseln waren die Gäste auch gleich besser im Spiel und kamen zu leichten Chancen.