Kein Sportwagen, kein Luxus-SUV! Dieser Bundesliga-Star überrascht beim Autokauf

Jackson Irvine ist alles andere als der typische Fußball-Profi. Der Kapitän des FC St. Pauli unterstrich dies am Samstag mit seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio.

Von Robert Stoll

Hamburg/Mainz - Was für ein lässiger Auftritt! St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (31) war nach der 0:2-Niederlage in Mainz am Samstagabend noch zu Gast im ZDF-Sportstudio - ganz stylisch im Retro-Trikot der Kiezkicker aus dem Jahr 1989. Dort sprach er mit Moderator Jochen Breyer (42) nicht nur über Fußball, sondern auch über Donald Trump (78) und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (31, r) war am Samstag zu Gast im ZDF-Sportstudio. © Fabian Strauch/dpa Sportlich läuft es für Irvine und den FC St. Pauli derzeit nicht ganz rund. Gegen Mainz setzte es die dritte Niederlage in Folge, seit 343 Minuten wartet das Team nun bereits auf ein eigenes Tor. Vor allem der Australier ließ zuletzt einige gute Gelegenheiten aus. "Wir sind in der Position, in der wir alle Möglichkeiten haben und zeigen immer wieder, dass wir in die Bundesliga gehören", erklärte der 31-Jährige. Denn noch haben die Kiezkicker einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Gegen Mainz offenbarte sich am Samstag aber wieder einmal das größte Problem: die Abschlussschwäche. "Dieses eine Stückchen" fehle aktuell eben immer. "Wir kommen in die richtigen Bereiche auf dem Platz, und zumindest ist es sehr schwierig, Tore gegen uns zu machen", zeigte sich Irvine optimistisch. FC St. Pauli FC St. Pauli: Mitspieler nehmen Keeper Vasilj nach schwerem Patzer in Schutz Neben Fußball und Abstiegskampf wurde es aber auch politisch. "Ich finde, Fußball ist genau das richtige Werkzeug, um sich politisch zu äußern", gab Irvine an, der sich im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen immer wieder zu gesellschaftlichen Themen äußert. "Hier bei St. Pauli habe ich Leute getroffen, die mich dazu ermutigt haben, meine Meinung zu äußern", fügte er an.

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine äußert sich kritisch zur WM-Vergabe