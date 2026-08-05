Knall am Millerntor! Der Kapitän geht nach fünf Jahren von Bord

Hamburg - Kapitän Jackson Irvine (33) wird den FC St. Pauli verlassen. Der Australier hat in Japan einen neuen Club gefunden.

Nach fünf Jahren im braun-weißen Trikot stehen die Zeichen bei Jackson Irvine (33) auf Abschied. © WITTERS

Der Mittelfeldmann wollte den Kiezkickern eigentlich auch nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga die Treue halten, jetzt gehen Verein und Spieler aber doch getrennte Wege.

Wie der FC St.Pauli mitteilte, wird sich Irvine dem japanischen Club Cerezo Osaka anschließen. Über die Ablösesumme haben beide Clubs Stillschweigen vereinbart.

"Jackson ist nach seiner Rückkehr von der WM mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Wechsel nach Japan zu realisieren. Nach intensiven Gesprächen haben wir diesem Wunsch entsprochen. Wir danken Jacko für den Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen ihm sowie seiner Familie für die Zukunft alles Gute", so Sportchef Andreas Bornemann (54).

Am Dienstag hat der australische Nationalspieler bereits auf dem Trainingsplatz gefehlt. Auf Nachfrage gab der Verein an, dass der 33-Jährige ein individuelles Programm absolviere.

Bis zur ersten Partie am Sonntag bleibt Trainer Marcel Rapp (47) jetzt noch Zeit, den vakanten Kapitänsposten neu zu besetzen.