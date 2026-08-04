04.08.2026 15:40 Vor St. Paulis Liga-Auftakt gegen die SpVgg: Ehemalige Kollegen wollen Secret-Infos von Ex-Fürther Hrgota

Am Sonntag startet der FC St. Pauli gegen Greuther Fürth in die 2. Liga. Branimir Hrgota verriet, wie ihm seine Erfahrung bei den Mittelfranken hilft.

Von Alice Nägle

Hamburg - Die neue Saison in der 2. Liga beginnt für den FC St. Pauli ausgerechnet gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky). Diese Begegnung ist vor allem für einen besonders: Branimir Hrgota (33). Der Stürmer kam diesen Sommer frisch zu den Hamburgern. Vorher spielte der Schwede sieben Jahre für die Mittelfranken.

Sieben Jahre spielte Branimir Hrgota (33, M.) für die Spielvereinigung Greuther Fürth. © Daniel Karmann/dpa "Ist vielleicht gut, das Spiel schon direkt zu Beginn wegzuhaben", schmunzelte der 33-Jährige in der Presserunde nach der Trainingseinheit am Dienstag. Dass er durch seine siebenjährige Erfahrung bei der SpVgg aber einen Vorteil für seinen neuen Klub sehe, verneinte der Offensive. Mit "Tipps" an den Coach halte er sich zurück, schließlich wisse das Trainerteam, was es tue. Aber: "Ich werde den Jungs schon meine Sachen mitgeben, damit sie wissen, was die anderen Jungs immer so auf dem Platz machen", betonte Hrgota. FC St. Pauli FC St. Pauli kurz vor Saisonstart: Trainer Marcel Rapp ist ein "bisschen traurig" Andersherum hätten ein paar von seinem Ex-Klub tatsächlich bereits versucht, die ein oder andere Information über die Spielweise der Kiezkicker aus dem neuen "Braun-Weißen" herauszukitzeln. "Ich habe versucht, so wenig wie möglich auszuplaudern", gab der gebürtige Bosnier mit einem Grinsen zu.

Branimir Hrgota legt großen Wert auf ein gutes Teamgefüge