Kuriose Tore im XL-Testspiel: St. Pauli mit Remis gegen La-Liga-Aufsteiger

Hamburg - Am Mittag demonstrierten Anhänger und Verantwortliche des FC St. Pauli noch mit einem eigenen Truck beim CSD in Hamburg für Vielfalt, Zusammenhalt und die Rechte queerer Menschen. Am Abend eröffnete die Mannschaft des Kiezklubs die anstehende Zweitliga-Saison in einem Testspiel gegen den spanischen La-Liga-Aufsteiger Deportivo A Coruña (2:2) am Millerntor.

Am Mittag war der FC St. Pauli mit einem eigenen Truck beim CSD in Hamburg mit dabei. © Alice Nägle/TAG24

Nicht nur auf den Straßen der Hansestadt wehte am Samstag die Regenbogenflagge. Auch im Millerntor-Stadion schmückte die ein oder andere Fahne anlässlich des CSDs in der Stadt die Ränge.

Besonders die wegen Umbaus gesperrte Haupttribüne rund um den Ballsaal erstrahlte teils in den bunten Farben.

Das Team von Marcel Rapp schlug sich in dem XL-Test zur Saisoneröffnung recht ordentlich.

Wie schon im Trainingslager nahm man die zurückgewonnene Lust der Kiezkicker deutlich wahr. So wirkten die Braun-Weißen im Spiel gegen den spanischen Erstligisten befreit und motiviert. Sie präsentierten sich aktiv und willig in der Offensive.

Doch trotzdem zeigte sich das Problem der vergangenen Saison teils auch am Samstag: zu wenig Mut im Abschluss. Nach einer sehr schönen Hereingabe von Taichi Hara auf Arkadiusz Pyrka muss sich der Mittelfeldspieler den Ball nach der Annahme nochmal zurechtlegen. Anschließend entschied sich der Pole nicht selbst zu schießen, sondern nochmals in die Mitte zu passen. Deportivo nutzte die Chance und verteidigt den Versuch ordentlich (24.).

Dennoch ging die Rapp-Elf mit einer 1:0 in Führung in die Pause. Die Entstehung hätte allerdings kurioser nicht sein können. Ein Abstoß des spanischen Keepers Roman prallte an Taichi Hara ab und landete tatsächlich im Tor (17.).