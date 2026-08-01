Kuriose Tore im XL-Testspiel: St. Pauli mit Remis gegen La-Liga-Aufsteiger
Hamburg - Am Mittag demonstrierten Anhänger und Verantwortliche des FC St. Pauli noch mit einem eigenen Truck beim CSD in Hamburg für Vielfalt, Zusammenhalt und die Rechte queerer Menschen. Am Abend eröffnete die Mannschaft des Kiezklubs die anstehende Zweitliga-Saison in einem Testspiel gegen den spanischen La-Liga-Aufsteiger Deportivo A Coruña (2:2) am Millerntor.
Nicht nur auf den Straßen der Hansestadt wehte am Samstag die Regenbogenflagge. Auch im Millerntor-Stadion schmückte die ein oder andere Fahne anlässlich des CSDs in der Stadt die Ränge.
Besonders die wegen Umbaus gesperrte Haupttribüne rund um den Ballsaal erstrahlte teils in den bunten Farben.
Das Team von Marcel Rapp schlug sich in dem XL-Test zur Saisoneröffnung recht ordentlich.
Wie schon im Trainingslager nahm man die zurückgewonnene Lust der Kiezkicker deutlich wahr. So wirkten die Braun-Weißen im Spiel gegen den spanischen Erstligisten befreit und motiviert. Sie präsentierten sich aktiv und willig in der Offensive.
Doch trotzdem zeigte sich das Problem der vergangenen Saison teils auch am Samstag: zu wenig Mut im Abschluss. Nach einer sehr schönen Hereingabe von Taichi Hara auf Arkadiusz Pyrka muss sich der Mittelfeldspieler den Ball nach der Annahme nochmal zurechtlegen. Anschließend entschied sich der Pole nicht selbst zu schießen, sondern nochmals in die Mitte zu passen. Deportivo nutzte die Chance und verteidigt den Versuch ordentlich (24.).
Dennoch ging die Rapp-Elf mit einer 1:0 in Führung in die Pause. Die Entstehung hätte allerdings kurioser nicht sein können. Ein Abstoß des spanischen Keepers Roman prallte an Taichi Hara ab und landete tatsächlich im Tor (17.).
Acht Wechsel bei Deportivo, St. Pauli schießt Eigentor
Nicht wie von einem Freundschaftsspiel erwartet, verzichtete Rapp auf den Austausch der Elf zur Halbzeit.
Der Coach nutzte die ersten 90 Minuten als "ernsten" Test - als sei es ein Pflichtspiel, betonte er auch im Vorfeld der Partie. Demnach startete das Team ohne Wechsel in Halbzeit zwei von insgesamt drei Spielabschnitten.
Der Ausgleich ließ in der zweiten Hälfte nicht lange auf sich warten. In der 61. Minute folgte auf eine kurze Phase der defensiven Unsicherheit auf Seite der Gastgeber das 1:1 durch Bright Ede.
Danach wechselte der Coach der Galizier gleich achtmal. Rapp entschied sich erst in der 69. Minute zu einem ersten Einzelwechsel: Ricky-Jade Jones kam für Torschütze Hara.
Doch statt des Jokers sorgte Martijn Kaars in der 72. Minute für Jubel im Millerntor. Nach einem Doppelpass mit Branimir Hrgota verschaffte sich der Niederländer Platz, zog an der Strafraumgrenze ab und traf damit zum 2:1. Lange halten konnten die Gastgeber die Führung nicht. In der 84. Minute fiel das 2:2 nach einer erneut kuriosen Szene.
Zakaria Eddachouri zog zwar mit ordentlich Wumms in Richtung Tor ab, den Ball ins Tor bugsiert hatte allerdings Marcus Mathisen, der sich ganz wirr in die Flugbahn schmiss und das Leder sehr unvorteilhaft abfälschte. Damit besiegelte der Däne das 2:2 zum Abpfiff von Hälfte zwei.
Dreißig Minuten extra: Rapp testet U23-Profi
Wie im Vorfeld angekündigt nutze der Kiezcoach die zusätzlichen dreißig Minuten, um die gesamte Elf zu tauschen. Dabei testet er auch Haron Sabah aus der U23 des FC St. Pauli.
Viel passierte in diesen zusätzlichen Minuten aber nicht mehr. Viel mehr überschattete eine Verletzung des erst frisch eingewechselten Rawley St. John die "Verlängerung". Der Australier musste verletzt vom Platz. Für ihn kam Nick Schmidt.
Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Jarno Wienefeld stand das Remis dann final fest.
Die Statistik zum Testspiel zwischen dem FC St. Pauli und Deportivo A Coruña
Saisoneröffnung 2026/2027 - Testspiel
FC St. Pauli - Deportivo A Coruña 2:2(1:0)
St. Pauli: Voll - Nemeth (89. Dzwigala), Mathisen, Hrgota, Pyrka - Ando, Fujita, Hara (69. Jones), Ramussen, Oppie, Kaars (84. Banks)
Deportivo A Coruña: Román - Comas, Aubameyang, Villares, Amatucci, Cruz (73. Guerrero), Soriano, Ede, Rico (77. Leonardo), Nsongo
Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (Hamburg)
Zuschauer: 17.139
Tore: 1:0 Hara (17.), 1:1 Ede (60.), 2:1 Kaars (72.), 2:2 Mathisen (84. ET)
Gelbe Karten: Robatsch (1)
Besondere Vorkommnisse: Aufgrund des Testspiels wechselte Antonio Hidalgo (Trainer Deportivo A Coruña) in der 64. Minute achtmal. Auf dem Feld blieben: Leo Román, Luismi Cruz und Enrique Teijo Rico.
Für die letzten dreißig Minuten wechselte auch Marcel Rapp achtmal. Auf dem Feld blieben lediglich Ricky-Jade Jones, Adam Dzwigala und Scott Banks.
Titelfoto: Bildmontage: WITTERS