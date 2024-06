Kommentar zum Hürzeler-Abschied: Es war eben doch nur ein Treue-Bekenntnis auf Zeit

Fabian Hürzeler (31) verlässt den FC St. Pauli Richtung Premier League. © Christian Charisius/dpa

Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten. Das haben sich am Ende auch die Verantwortlichen des Kiezklubs gedacht und noch versucht, das Bestmögliche aus der Situation herauszuholen: eine millionenschwere Ablösesumme für ihren Erfolgstrainer.

Dabei war die Hoffnung vor allem bei den Fans groß, dass Hürzeler zumindest eine kurze, aber erfolgreiche Ära am Millerntor prägen könnte. Denn eigentlich war schon recht schnell klar, dass sein Weg über kurz oder lang woanders hinführen wird.

Dass es jetzt passiert, nur wenige Wochen vor dem Trainingsstart, war so nicht abzusehen und so nicht geplant. Noch auf der Meisterfeier hatte sich der gebürtige Texaner an die Fans gerichtet: "Was ihr geleistet habt, ihr seid dafür verantwortlich, dass diese Mannschaft aufgestiegen ist. Lasst uns auch die 1. Liga rocken." Worte, die mittlerweile wie hohle Phrasen klingen und die ihm die Fans übel nehmen.

Denn bekanntlich wird es dazu ja nicht kommen. Der 31-Jährige folgt dem Ruf des Geldes aus der Premier League, wo er mit einem Mittelklasse-Verein die Großen des Business ärgern will.