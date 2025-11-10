Mit ihm kam die Wende: FC St. Pauli muss jetzt auf Jackson Irvine setzen

Hamburg - Er war der einzige Lichtblick! Gute 70 Minuten lang sah der FC St. Pauli gegen den SC Freiburg keinen Stich, doch kaum war Jackson Irvine (32) auf dem Platz, fiel auch schon der Anschlusstreffer. Am Ende vergab der Australier sogar noch den möglichen Ausgleich.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52, r) gab Jackson Irvine (32) vor seiner Einwechslung noch letzte Anweisungen mit auf den Weg. © Imago / Eibner

An diesem Sonntag lief bei den Kiezkickern wenig bis gar nichts zusammen. Offensiv ohne eine einzige Chance, defensiv zwar stabiler als in den Vorwochen, lagen sie aber dennoch mit 0:2 hinten.

In der 68. Minute brachte Trainer Alexander Blessin (52) schließlich Irvine in die Partie und sorgte damit ein wenig für die Wende.

Nur eine Minute nach seiner Einwechslung fiel aus dem Nichts der Anschlusstreffer durch Louis Oppie (24). Ein Ruck ging durch die Mannschaft.

"Jacko ist als Typ sehr wichtig für uns. Ich hoffe, dass er an seine Leistung anknüpfen kann", erklärte der Torschütze. Irvine warf sich in jeden Zweikampf, in jedes Kopfballduell und versuchte Ordnung in das Chaos zu bringen. "Er hat uns Energie gegeben, das Spiel richtig geleitet", musste auch Blessin zugeben.

Doch warum hat das so lange gedauert? "Wenn ich das so einfach erklären könnte. Ich weiß es auch nicht", erklärte Oppie. "Man sieht ja, wir können es eigentlich, deswegen ist es einfach schade, dass es nicht früher so geklappt hat."