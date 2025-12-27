FC St. Pauli: Diese Kiezkicker könnten den Verein im Winter verlassen

Beim FC St. Pauli deuten sich im Winter mehrere Abschiede an. Während bei einigen Profis die Signale klar sind, kommen sie bei einem überraschend.

Von Robert Stoll

Hamburg - Wer geht? Winterzeit ist auch Wechselzeit, das gilt auch für den FC St. Pauli. Die Kiezkicker beenden das Fußballjahr 2025 nach dem Grottenkick in Mainz auf dem Relegationsrang 16. Bei der Mission Klassenerhalt im neuen Jahr dürften einige Profis nicht mehr dabei sein. TAG24 gibt einen Überblick, wer das sein könnte.

Oladapo Afolayan (28, l.) und Connor Metcalfe (26) gehören beim FC St. Pauli im Winter zu den Wechselkandidaten. © WITTERS Für Connor Metcalfe (26) steht in der restlichen Saison viel auf dem Spiel, schließlich möchte der Mittelfeldspieler für Australien bei der WM im kommenden Sommer auflaufen. Was er dafür aber braucht, ist Spielzeit - und die bekam er bislang bei St. Pauli kaum. Zwar kam der 26-Jährige in 14 von 15 Liga-Partien zum Einsatz, aber eben auch nur einmal von Beginn an. Generell war seine Spielzeit mit nur 264 Minuten überschaubar. Will er für die Socceroos spielen, muss er wechseln. Wechselwahrscheinlichkeit: 60 Prozent FC St. Pauli FC St. Pauli: So fällt das Weihnachtszeugnis der Kiezkicker aus Deutlicher sieht es hingegen bei Oladapo Afolayan (28) aus. Der Engländer spielt bei Trainer Alexander Blessin (52) gar keine Rolle mehr und stand in den vergangenen sechs Pflichtspielen schon gar nicht mehr im Kader. Seine Zeit dürfte im Winter endgültig vorbei sein. Zwischen dem Profi und dem Coach hatte es immer wieder gekracht, mal war es die mangelnde Disziplin, mal war es der fehlende Einsatz. Interesse von der Insel bestand schon im Sommer, diese könnte nun wieder neu aufflammen. Wechselwahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Fin Stevens und Erik Ahlstrand beim FC St. Pauli ohne Chance

Fin Stevens (22, l.) und Erik Ahlstrand (24) stehen zwar immer wieder im Kader, kommen aber nicht zum Einsatz. © WITTERS Ohne Chance ist weiterhin Fin Stevens (22). Der Waliser kommt gegen die mächtige Konkurrenz, die ihm immer wieder vor die Nase gesetzt wird, einfach nicht an. In der Regionalliga darf er auch nicht spielen, dabei benötigt er dringend Spielpraxis. Und genau die ist seit seiner Ankunft im Sommer 2024 mit nur zwei Pflichtspieleinsätzen mehr als überschaubar. Besserung ist nicht in Sicht. Wechselwahrscheinlichkeit: 80 Prozent FC St. Pauli St.-Pauli-Blog: So sieht der Winter-Fahrplan der Kiezkicker aus Ähnlich aussichtslos ist die Lage bei Erik Ahlstrand (24), auch wenn der Kader immerhin in der U23 auf drei Tore in acht Partien kam. Der Schwede steht auch immer wieder im Kader - in dieser Saison elfmal -, zum Einsatz kam er aber nie. Der Durchbruch blieb ihm bislang verwehrt, ob sich daran noch was ändert, darf bezweifelt werden. Wie auch Stevens braucht er regelmäßig Spielpraxis. Wechselwahrscheinlichkeit: 50 Prozent

FC St. Pauli: Was wird aus Eric Smith?