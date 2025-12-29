FC St. Pauli: So läuft es für Scott Banks bei Blackpool

Hamburg - Er hat ein Alleinstellungsmerkmal! Als einziger Kiezkicker ist Scott Banks (23) vom FC St. Pauli in dieser Saison an einen anderen Verein ausgeliehen worden. So läuft es für ihn.

St.-Pauli-Leihgabe Scott Banks (23) kommt beim FC Blackpool nur selten zum Zuge. © IMAGO / Shutterstock

Die Hoffnungen waren immer wieder da, dass Banks endlich den Durchbruch am Millerntor schafft. Doch leider grüßte auch immer wieder das Murmeltier, der 23-Jährige wurde von zahlreichen Verletzungen ausgebremst.

Um endlich kontinuierlich Spielpraxis zu sammeln, verlieh St. Pauli den gebürtigen Schotten zum FC Blackpool in die dritte englische Liga. Seine bisherige Bilanz liest sich aber durchwachsen, auch weil sich der Offensivspieler mal wieder verletzte und wochenlang ausgefallen war.

Seit seiner Ankunft haben The Seasiders 16 Partien in der League One absolviert, Banks kam dabei zwölfmal zum Einsatz - aber auch nur einmal von Beginn an. Als Joker kommt er dadurch beim Tabellen-19. nur auf überschaubare 250 Minuten.

Ein bisschen besser lief es in der EFL-Trophy. In drei Spielen gelangen der FCSP-Leihgabe gegen unterklassige Teams drei Tore, das Ausscheiden in der zweiten Runde gegen Viertligist Harrogate Town konnte Banks aber nicht verhindern. Ähnlich gut lief es in den bisherigen zwei FA-Cup-Runden mit je einem Tor und einer Vorlage.