Nach Pokalsieg in Halle: St. Pauli und die Frage nach dem Spielsystem

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51, r.) hatte einiges anzumerken. © Hendrik Schmidt/dpa

Von Woche zu Woche, von Gegner zu Gegner schien sich das neue Spielsystem immer mehr zu verfestigen. Statt Ballbesitzfußball á la Fabian Hürzeler (31) setzten die Kiezkicker auf schnelles Umschaltspiel, so wie es auch in der Bundesliga der Fall sein soll.

Ein Regionalligist stellte das Team nun aber vor eine große Hürde. Denn plötzlich hatte St. Pauli im Gegensatz zu den Testspielen wieder mehr Ballbesitz, wusste damit aber vor allem in den ersten 45 Minuten rein gar nichts anzufangen. Offensiv blieben die Kiezkicker bis auf die Anfangsphase harmlos.

Blessin aber hielt lange Zeit an seinem Konstrukt fest und nahm in der Halbzeit leichte Veränderungen vor. "Ich stelle nicht gleich alles um, wenn mal ein Windchen weht", zeigte er sich nach der Partie gelassen. "Für mich war klar, wo die Fehler liegen. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen."

Dabei war es vor allem um das mangelhafte Gegenpressing und die unsauberen Angriffsbemühungen gegangen, wie auch Stürmer Johannes Eggestein (25) anmerkte: "Wir haben im Zwischenraum nicht die richtigen Lösungen gefunden."

St. Pauli wirkte behäbig, verlagerte viel zu langsam und hatte laut seinem Trainer "Schwierigkeiten mit der Ballzirkulation".