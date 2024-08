Pokalfluch besiegt! FC St. Pauli kämpft sich nach Vasilj-Patzer zurück und schlägt den HFC

Halle - Was für ein Kraftakt! Der FC St. Pauli stand bereits mit eineinhalb Beinen vor dem Aus im DFB-Pokal, am Ende siegten die Kiezkicker mit 3:2 nach Verlängerung beim Regionalligisten Hallescher FC. Erst in der Nachspielzeit hatte sich der Erstligist überhaupt in die Verlängerung gerettet.