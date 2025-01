Nach Wirbel-Foto von vermeintlichem Medizincheck: FC St. Pauli holt neuen Stürmer

Der FC St. Pauli ist an Stürmer Abdoulie Ceesay (20) interessiert. © WITTERS

Ceesay war von seinem Heimatclub Real de Banjul an den estnischen Erstligisten Paide Linnameeskond verliehen, von wo aus er ans Millerntor wechselt. Dort hatte er in 23 mit 17 Toren auf sich aufmerksam gemacht.

"Abdoulie verfügt über ein sehr spannendes Gesamtpaket aus technischen sowie physischen Anlagen. Er ist noch jung und hat sich bei seinen bisherigen Stationen stets schnell an das jeweilige Niveau angepasst. Deswegen sind wir überzeugt, dass er auch bei uns schnell die Schritte geht, um sich für Einsätze in der Bundesliga zu empfehlen. Gleichzeitig möchten wir ihm auch die nötige Zeit geben, um sich an den Fußball in Deutschland zu gewöhnen", erklärte Sportchef Andreas Bornemann (53).

Ceesay selbst freute sich über die Chance in der Bundesliga zu spielen und über die Möglichkeit, sich bei St. Pauli weiterzuentwickeln. "Gleichzeitig ist das ein großer Schritt und ich werde mein Bestes geben, um mich möglichst schnell an das Niveau zu gewöhnen und meine Qualitäten für den Erfolg des Teams einzubringen", so der 20-Jährige.