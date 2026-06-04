Nach Wochen: Trainer-Entscheidung bei St. Pauli offenbar gefallen

Hamburg - Überraschende Wendung in der Trainerfrage des FC St. Pauli ! Wie die " Bild " berichtet, trennt sich der Kiezklub nach langem Hin und Her nun doch vom aktuellen Chef-Coach Alexander Blessin (53).

Der FC St. Pauli trennt sich offenbar von Trainer Alexander Blessin (53). © Christian Charisius/dpa

Laut Angaben des Blatts seien sich die Verantwortlichen des Vereins sowie der Stuttgarter über einen weiteren gemeinsamen Weg in Liga zwei nicht einig geworden.

Blessins Vertrag galt eigentlich noch bis Sommer 2027. Wer anstelle des 53-Jährigen zukünftig an der Seitenlinie stehen wird, sei noch unklar.

Ob sich der Abgang angedeutet hat, darüber lässt sich streiten.

Schließlich hatten sich Sportchef Andreas Bornemann (54) und St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich (50) bei der großen Pressekonferenz nach dem Abstieg noch für eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen. Der Ball lag bei Blessin.

Dieser hatte sich zuletzt allerdings deutlich mehr Zeit gelassen als zuvor angenommen. Gerüchten zufolge habe er auch mit dem VfL Wolfsburg über eine mögliche Trainerrolle gesprochen.