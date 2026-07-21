21.07.2026 17:18 Neuzugang Mathisen freut sich auf erstes Mal am Millerntor: Bislang einzige Begegnung mit St. Pauli war "komisch"

In einem Interview im Trainingslager in Flachau verriet St. Paulis Neuzugang Marcus Mathisen, wieso seine einzige Begegnung mit dem Kiezklub eher "komisch" war.

Von Alice Nägle

Flachau (Österreich) - Trotz seiner Zweitliga-Saison bei Wehen Wiesbaden (23/24) spielte Marcus Mathisen (30) noch nie am Millerntor. Wieso seine bisher einzige Begegnung mit dem Kiezklub "komisch" war und worauf er sich in der kommenden Saison am meisten freut, verriet der Däne in einer Interviewrunde nach dem Training am Dienstag.

Im Interview verriet Verteidiger Marcus Mathisen (30, M.), wieso die bislang einzige Begegnung mit seinem neuen Verein eher "komisch" war. © WITTERS Ausgerechnet das Auswärtsspiel seines Ex-Klubs am Millerntor am 17. Dezember 2023 (1:1) verpasste der Verteidiger wegen Wadenproblemen. Er spielte somit bislang nur einmal gegen seinen neuen Verein. Und an dieses Spiel hat der Däne nicht unbedingt die beste Erinnerung, wie er zugab. Es war die letzte Partie in der Saison 2023/2024 - St. Pauli war bereits sicher aufgestiegen, Wehen Wiesbaden kämpfte ums blanke Überleben in Liga 2. FC St. Pauli St. Pauli im Trainingslager: Verletzung am Sprunggelenk! Stürmer Ceesay fällt erstmal aus Letztlich stand eine 1:2-Niederlage auf der Uhr, die zur Freud des einen St. Paulis Meisterschaft, zum Leid des Dänen den Relegationsplatz der Hessen besiegelte. "Das war ein bisschen komisch", gab Mathisen zu. "Wir haben dann auch noch zehn bis fünfzehn Minuten gewartet, wie das Spiel von Hansa Rostock ausgeht. Parallel haben St.-Pauli-Fans auf unserem Platz gefeiert. Das war komisch für mich." Trotz Rostocks Niederlage gegen Paderborn (1:2), die Wehen Wiesbaden zunächst auf Tabellenplatz 16 rettete, gab es für den Dänen in dieser Saison wenig Grund zum Feiern. Nach den Relegationsduellen gegen Jahn Regensburg (1:2 und 2:2) verabschiedete sich Wiesbaden aus der 2. Liga.

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