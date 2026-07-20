20.07.2026 15:19 Miete zu teuer: Neuer St.-Pauli-Profi kämpft mit Hamburger Wohnungsmarkt

Branimir Hrgota wechselte von Greuther Fürth zum FC St. Pauli. Wie er im Team und in Hamburg angekommen ist, verriet er am Rande der Trainingseinheit am Montag.

Von Alice Nägle

Flachau - Er ist einer der Neuankömmlinge im Team des FC St. Pauli: Branimir Hrgota. Der 33-jährige Schwede wechselte erst vor rund zwei Wochen nach Hamburg. Schnell ging es ins Trainingslager nach Österreich. In der Hansestadt ankommen konnte der Stürmer demnach noch nicht so richtig. Doch wie sieht es mit Blick auf die Mannschaft aus?

St. Paulis neuer Offensiv-Allrounder Branimir Hrgota (33) spielte in seiner aktiven Karriere als Profifußballer bei erst vier unterschiedlichen Vereinen. © WITTERS Hrgota hat durchaus großes Potenzial, zum Sympathieträger des norddeutschen Zweitligisten zu werden. So wirkte der Stürmer total nahbar, bodenständig und positiv im Gespräch am Rande der Trainingseinheit am Montagvormittag. Er plauderte aus dem Nähkästchen und gab zu, dass selbst dem Profifußballer, der in dieser Transferperiode von der SpVgg Greuther Fürth zu dem Kiezklub wechselte, die Mieten in Hamburg deutlich zu teuer sind. Es gebe einfach Preise in der Hansestadt, da sage selbst er "Nein", lachte der Offensiv-Allrounder. "Aber es ist ja überall so. In Fürth, damals in Frankfurt. Mönchengladbach war vielleicht ein bisschen einfacher", schmunzelte er. FC St. Pauli St.-Pauli-Neuling Marcus Mathisen warnt vor der zweiten Liga: "Jeder kann jeden schlagen" "Wir versuchen einfach, eine Mitte zu finden", blickte er kurzerhand in die Medienrunde, um sich zu erkundigen, ob jemand einen guten Kontakt auf dem Wohnungsmarkt habe. "Wir sind auf der Suche, [...] wenn jemand etwas Gutes hat, auch nicht so teuer, bitte melden." Wenn er gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Kindern (drei und vier Jahre) dann endlich ein schönes Haus beziehen kann, habe er vor, den einen oder anderen Mannschaftskollegen nach Hause einzuladen - zum Essen oder Grillen. "Ich bin gerne mit den Jungs", bestätigte der Neuankömmling.

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