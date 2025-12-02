Revanche geglückt! FC St. Pauli siegt in Gladbach und steht im Viertelfinale

Gladbach - Es geht doch! Der FC St. Pauli kann doch noch gewinnen und steht nach einem 2:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal -Viertelfinale. Damit glückte auch die Revanche für die derbe 0:4-Packung vor wenigen Wochen.

Mathias Pereira Lage (r) hatte gegen Joe Scally einen schweren Stand. © WITTERS

Wie schon in der Liga an den vergangenen Spieltagen war es auch zu Beginn der Partie am Dienstag ruhig. Ähnlich verhielt es sich auch auf dem Rasen.

Gladbach hatte zwar mehr vom Spiel und kam immer wieder über die rechte Seite und Franck Honorat, doch bis auf die Abschlüsse von Kevin Stöger (11. Minute) und Haris Tabakovic (14.) kam recht wenig von den Fohlen.

St. Pauli stand defensiv entsprechend stabil und tat sich offensiv schwer. Lange Zeit sah es nach einem typischen 0:0 zur Pause auf, bis Martijn Kaars seinen großen Auftritt hatte.

Nachdem er in der Anfangsphase vergeben hatte (13.), war er in der 43. Minute nach einem Steckpass von Joel Chima Fujita auf und davon, verzögerte im Strafraum und traf ins linke Eck zur Führung. Was für eine Erlösung für den bislang kritisierten und glücklosen Stürmer.