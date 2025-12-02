Revanche geglückt! FC St. Pauli siegt in Gladbach und steht im Viertelfinale
Gladbach - Es geht doch! Der FC St. Pauli kann doch noch gewinnen und steht nach einem 2:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal-Viertelfinale. Damit glückte auch die Revanche für die derbe 0:4-Packung vor wenigen Wochen.
Wie schon in der Liga an den vergangenen Spieltagen war es auch zu Beginn der Partie am Dienstag ruhig. Ähnlich verhielt es sich auch auf dem Rasen.
Gladbach hatte zwar mehr vom Spiel und kam immer wieder über die rechte Seite und Franck Honorat, doch bis auf die Abschlüsse von Kevin Stöger (11. Minute) und Haris Tabakovic (14.) kam recht wenig von den Fohlen.
St. Pauli stand defensiv entsprechend stabil und tat sich offensiv schwer. Lange Zeit sah es nach einem typischen 0:0 zur Pause auf, bis Martijn Kaars seinen großen Auftritt hatte.
Nachdem er in der Anfangsphase vergeben hatte (13.), war er in der 43. Minute nach einem Steckpass von Joel Chima Fujita auf und davon, verzögerte im Strafraum und traf ins linke Eck zur Führung. Was für eine Erlösung für den bislang kritisierten und glücklosen Stürmer.
Louis Oppie schießt den FC St. Pauli ins Viertelfinale
Nach der nicht unverdienten Halbzeitführung der Gäste startete Gladbach mit hohem Pressing in die zweiten 45 Minuten und kam zum Ausgleich.
Honorat, bester Fohlen-Akteur bis dahin, stahl sich auf die andere Seite und flankte gefühlvoll auf Tabakovic, der gegen die Laufrichtung von St. Paulis Geburtstagskind Nikola Vasilj einnickte.
In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften, vor den Toren fand kaum etwas statt. Jackson Irvine hatte aus dem Rückraum noch die größte Chance, doch Gladbach-Keeper Moritz Nicolas war zur Stelle (74.).
Als alles schon auf die Verlängerung hinauslief, schlugen die Kiezkicker doch noch zu. Louis Oppie tauchte im Strafraum auf, ließ Charles Herrmann aussteigen und vollendete mit seinem schwachen rechten Fuß zum 2:1.
Letztlich war es die Entscheidung, weil Vasilj in der Nachspielzeit einen strammen Schuss von Rocco Reitz festhalten konnte. Nach den zahlreichen Pleiten in der Liga konnte St. Pauli damit endlich mal wieder ein Spiel gewinnen und ihrem Trainer Alexander Blessin im 50. Pflichtspiel für den Verein ein Geschenk machen.
Die Statistik zum DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und FC St. Pauli
DFB-Pokal-Achtelfinale
Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli 1:2 (0:1)
Aufstellung Gladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Diks (86. Mohya) - Honorat (68. Herrmann), Engelhardt, Ullrich, Stöger (86. Ranos), Reyna (68. Reitz) - Machino, Tabakovic (86. Kleindienst)
Aufstellung St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands (90. Metcalfe), Oppie (90. Ritzka) - Fujita, Irvine - Kaars (88. Ceesay), Pereira Lage (88. Sinani)
Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)
Zuschauer: 48.104
Tore: 0:1 Kaars (43.), 1:1 Tabakovic (56.), 1:2 Oppie (83.)
Gelbe Karten: Engelhardt (1) / Sands (1), Irvine (1)
Titelfoto: WITTERS