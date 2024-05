Saison von St. Paulis Zoller vorzeitig beendet: Verein sieht Schritt als notwendig an

Simon Zoller (32) muss wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme die Saison vorzeitig beenden. © Marcus Brandt/dpa

Wegen anhaltender Rückenprobleme muss FC.-St.-Pauli-Cheftrainer Fabian Hürzeler (31) auch in den letzten zwei Partien auf Simon Zoller im Kader verzichten.



Wie der Verein am Montag mitteilte, verursachen die Rückenbeschwerden immer wieder auch muskuläre Probleme, weshalb sich die Verantwortlichen sowie die medizinische Abteilung des Kiezclubs dazu entschieden, den 32-Jährigen für den Rest der Saison nicht mehr auf den Platz zu lassen.

Der Stürmer wird die Reha in seiner Heimatstadt Köln fortsetzen, heißt es.

St.-Pauli-Sportchef Andreas Bornemann (52) sieht den Schritt als notwendig an, um die Problematik des Kiezkickers nachhaltig in den Griff zu bekommen. Schließlich steht die Gesundheit der Spieler an erster Stelle.

"Simon wurde in dieser Saison immer wieder durch verschiedene Beschwerden ausgebremst, die alle ursächlich mit seinen Rückenproblemen zu tun haben. Wir erhoffen uns davon, dass er dann zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit wieder komplett einsteigen kann", erklärte er.