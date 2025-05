"Schweres Erbe": Philipp Treu lobt St.-Pauli-Coach Blessin für harten Kampf in der Bundesliga

Verteidiger Philipp Treu (24) findet, der Verbleib des FCSP in der Bundesliga ist absolut verdient. © Imago / Eibner

Mit einer Realitätsklatsche musste der FC St. Pauli schon vor Beginn der Bundesliga-Saison leben.

Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (32) verabschiedete sich überraschend in die Premier League.

Sein Nachfolger Alexander Blessin musste ein "schweres Erbe" antreten, wie FCSP-Kicker Philipp Treu es nach dem Spiel gegen den VfL Bochum beschrieb und zeigte sich gleichzeitig stolz auf den Trainer und die Entwicklung der Mannschaft.

"Alex hat genau gemerkt, was wir brauchen, was so die DNA der Mannschaft ist, seinen Input gegeben und einfach eine super Mischung gefunden, mit der wir dann auch erfolgreich Fußball gespielt haben."

Für den Verteidiger bleiben die Kiezkicker nach einer hart umkämpften Saison auf jeden Fall verdient im deutschen Oberhaus: "Wir haben es immer aufgefangen, uns weiterentwickelt im Ganzen, von der Spielweise. Wir sind einfach, glaube ich, sehr stabil geworden und ich glaube, wir können jetzt erhobenen Hauptes in das zweite Jahr gehen."