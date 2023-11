Scott Banks zurück beim St. Pauli: So geht es für ihn jetzt weiter

St.-Pauli-Profi Scott Banks (22) zog sich im Spiel bei Eintracht Braunschweig einen Kreuzbandriss zu. © Imago / Christian Schroedter

Lange Zeit war unklar, wie es mit der Leihgabe von Crystal Palace weitergeht, Trainer Fabian Hürzeler (30) gab nun ein wenig Aufschluss darüber.

"Er ist letzten Samstag nach Hamburg gereist und wird die Reha bei uns machen", erklärte der 30-Jährige. "Er ist sehr froh, hier bei uns zu sein." Es tue ihm auch gut, bei der Mannschaft zu sein. "Er betont immer wieder, wie wohl er sich hier fühlt und wie gut er aufgenommen worden ist."

Umso ärgerlicher, dass sich Banks in seinem dritten Einsatz für die Kiezkicker so schwer verletzt hatte. Denn der Schotte hatte in den wenigen Minuten, in denen er auf dem Platz war, gezeigt, welch Potenzial in ihm steckt.

Beim 0:0 gegen den 1. FC Magdeburg hätte er sogar fast seinen ersten Treffer erzielt, zog aber knapp am Tor vorbei.

"Es ist extrem bitter gewesen", gestand Hürzeler, der Banks aber einen großen Ehrgeiz attestierte. "Er hat eine Art an sich, wo ich gemerkt habe, dass er stärker zurückkommen will. Er hat sich was vorgenommen."