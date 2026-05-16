16.05.2026 14:41 Showdown am 34. Spieltag: St. Pauli bestreitet großes Finale ohne Eric Smith

Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli kämpfen am letzten Spieltag um den Relegationsrang. Selbst ein Sieg könnte den Kiezkickern nicht reichen.

Von Alice Nägle

Hamburg - Ein Finale, das an Dramatik kaum zu überbieten ist! St. Pauli, Heidenheim und Wolfsburg bilden mit jeweils 26 Punkten das Schlusslicht der Bundesliga. Und ausgerechnet der FC St. Pauli begrüßt den VfL zum finalen Showdown am Millerntor (15.30 Uhr). Dabei könnte selbst ein Sieg der Kiezkicker nicht für den Relegationsrang ausreichen.

So startet St. Pauli in das Herzschlagfinale:

Eric Smith scheint die Magen-Darm-Grippewelle nicht rechtzeitig auskuriert zu haben und fehlt den Kiezkickern im alles entscheidenden Match. FC St. Pauli: Vasilj - Ando, Wahl, Dzwigala - Pyrka, Irvine, Metcalfe, Oppie, Fujita - Kaars, A. Hountondji VfL Wolfsburg: Grabara - Belocian, Vavro, Koulierakis - Kumbedi, Vinicius Souza, Maehle, Svanberg, Eriksen - Daghim, Pejcinovic

Wer macht das Rennen um die Relegation? St. Pauli, Wolfsburg oder Heidenheim? © Bildmontage: Ulrich Hufnagel/dpa, Swen Pförtner/dpa, Jan Woitas/dpa Dass alle drei Abstiegskandidaten mit der gleichen Punktzahl in den 34. Spieltag starten, gab es selten, vielleicht sogar noch nie. Dazu kommt, dass der FC St. Pauli (18.) sowie der 1. FC Heidenheim (17.) zusätzlich mit dem gleichen Torverhältnis ins Rennen gehen (beide -29) - in der finalen Partie dieser Bundesliga-Saison kann also so gut wie alles passieren. Die folgenden Szenarien sind für die Hamburger möglich: FC St. Pauli Relegationsdruck schlägt St. Pauli auf den Magen: Hat Keeper Nikola Vasilj noch Hoffnung? Gewinnt St. Pauli im Duell gegen die Wölfe und Heidenheim verliert parallel gegen Mainz 05, retten sich die Kiezkicker auf den Relegationsrang und bekommen weiter die Chance, um den Klassenerhalt zu spielen. Gewinnt die Elf von Trainer Alexander Blessin (52) und das Team von der Ostalb gewinnt ebenfalls ihr Kellerduell gegen die Rheinhessen, muss St. Pauli unbedingt höher gewinnen als die Mannschaft von Frank Schmidt (52). Der Grund: Heidenheim hat über die gesamte Saison deutlich mehr Tore geschossen als die "Boys in Brown". Während der FCH 41 Treffer verbuchen kann, haben die Hamburger lediglich 28 Mal im gegnerischen Kasten eingenetzt.

St. Pauli darf auf keinen Fall verlieren

Unsere Redakteure Bastian (v.l.), Alice und Robert sind sich uneinig, was den "Sieger" des dramatischen Abstiegskampfs betrifft. © TAG24 Ein Remis wird den Hamburgern so oder so nicht reichen. Aufgrund von Wolfsburgs besserer Tordifferenz (-26) hätte das Team von Dieter Hecking (61) den Relegationsrang quasi sicher - außer Heidenheim gewinnt natürlich und macht den Wölfen damit letztlich ebenfalls einen Strich durch die Rechnung. Bei einer Heimniederlage wäre für die Kiezkicker so oder so Hopfen und Malz verloren. FC St. Pauli St. Pauli vor Herzschlagfinale gegen Wolfsburg: Heidenheim sorgt für irre Spannung Damit würden sie nicht nur die zehnte Partie ohne Sieg in Folge verbuchen, sondern sich auch dramatisch in die 2. Bundesliga verabschieden. So unterschiedlich wie die möglichen Szenarien fallen auch die Tipps unserer Redaktion aus. Während Robert die Wölfe in der Relegation sieht (Tipp: 0:2), sagt Bastian, die Kiezkicker spielen 1:1-Unentschieden und Heidenheim gewinnt. Alice glaubt, dass das kleine Wunder von St. Pauli gelingt (Tipp: 3:1) und sich die Kiezkicker dank eines Mainzer Auswärtssiegs doch noch auf den Relegationsrang retten. Daneben scheinen sich auch die Experten weiterhin uneinig. Während Lothar Matthäus (65) eine St.-Pauli-Niederlage voraussagt, tippt Mario Basler (57) auf einen Sieg der Hamburger. In seiner Rechnung reicht das allerdings nicht, denn ebenso glaubt der ehemalige Profi, dass Heidenheim gewinnt. Ex-Kiezkicker Lukas Daschner (27) hingegen glaubt an die Willensstärke seines ehemaligen Klubs und sagt: St. Pauli rettet sich mit einem 2:0-Sieg in die Relegation. Erstmeldung um 7.53 Uhr, Artikel aktualisiert um 14.41 Uhr.