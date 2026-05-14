St. Pauli vor dramatischem Herzschlagfinale: "Das wichtigste Spiel der Saison"

St.-Pauli-Coach Alexander Blessin (52) weiß, was die Stunde geschlagen hat: Für seine Mannschaft geht es am Samstag gegen Wolfsburg um alles. © Andreas Gora/dpa

"Es ist das wichtigste Spiel der Saison. Den Druck können wir nicht wegreden. Wir müssen uns der Situation stellen", verdeutlichte Chefcoach Alexander Blessin (52) auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Dafür brauche es "Lockerheit", aber auch "Schärfe", betonte der Schwabe.

Von einer "Angstsituation" wollte der FCSP-Trainer nichts wissen. Vielmehr habe seine Mannschaft die "Chance", am letzten Spieltag noch die Relegation zu erreichen. "Diese Chance müssen wir ergreifen", unterstrich der 52-Jährige.

Abgesehen davon, dass man die Woche nur eine öffentliche Einheit gehabt habe, um im Training noch einmal in Ruhe an gewissen Dingen zu feilen, sei nichts an den üblichen Abläufen verändert worden. "Davon halte ich nichts", bekräftigte der Übungsleiter.

Apropos Training: Das Auftreten seiner Mannschaft habe ihm unter der Woche "gut gefallen", so Blessin. Er habe eine "hohe Konzentration" bei den Spielern wahrgenommen, gleichzeitig aber auch die schon zitierte notwendige Lockerheit, führte der Coach aus.