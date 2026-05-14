St. Pauli vor dramatischem Herzschlagfinale: "Das wichtigste Spiel der Saison"
Hamburg - Es geht schlichtweg um alles! Der FC St. Pauli steht vor einem dramatischen Herzschlagfinale im Kampf um die Relegation - gegen den direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg braucht es am Samstag (15.30 Uhr) zwangsläufig einen Sieg. Zudem muss der 1. FC Heidenheim parallel gegen den 1. FSV Mainz 05 stolpern.
"Es ist das wichtigste Spiel der Saison. Den Druck können wir nicht wegreden. Wir müssen uns der Situation stellen", verdeutlichte Chefcoach Alexander Blessin (52) auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Dafür brauche es "Lockerheit", aber auch "Schärfe", betonte der Schwabe.
Von einer "Angstsituation" wollte der FCSP-Trainer nichts wissen. Vielmehr habe seine Mannschaft die "Chance", am letzten Spieltag noch die Relegation zu erreichen. "Diese Chance müssen wir ergreifen", unterstrich der 52-Jährige.
Abgesehen davon, dass man die Woche nur eine öffentliche Einheit gehabt habe, um im Training noch einmal in Ruhe an gewissen Dingen zu feilen, sei nichts an den üblichen Abläufen verändert worden. "Davon halte ich nichts", bekräftigte der Übungsleiter.
Apropos Training: Das Auftreten seiner Mannschaft habe ihm unter der Woche "gut gefallen", so Blessin. Er habe eine "hohe Konzentration" bei den Spielern wahrgenommen, gleichzeitig aber auch die schon zitierte notwendige Lockerheit, führte der Coach aus.
St. Pauli bangt vor Herzschlagfinale um die Relegation um Eric Smith
Nach der Magen-Darm-Welle, die die Braun-Weißen zuletzt erheblich geschwächt hatte, gab der 52-Jährige für das Saisonfinale ein positives Update. Hauke Wahl (32), Louis Oppie (23), Adam Dzwigala (30) und Karol Mets (32) stünden demnach wieder zur Verfügung. Auch Ricky Jade-Jones (23) sei nach seiner Verletzung wieder eine Option.
Bei Eric Smith (29) hingegen wollte sich Blessin nicht zu einer Prognose hinreißen lassen. "Wir müssen schauen, wie es sich entwickelt", erklärte der Schwabe. Im Fall von David Nemeth (25) sei bereits klar, dass der Österreicher nicht werde helfen können.
Mit Blick auf das Parallelspiel der Heidenheimer offenbarte Blessin, "dass man in der zweiten Halbzeit schon mit einem halben Ohr hinhören" werde, wie es aussehe. Die Zwischenstände würden - zumindest im zweiten Abschnitt - allerdings nicht im Stadion durchgegeben, teilte Vereinssprecher Patrick Gensing mit.
Zu der Argumentation, dass der FCH die Relegation aufgrund seiner beeindruckenden Aufholjagd am meisten verdient hätte, äußerte sich Blessin abschließend verständnislos. Er argumentierte: "Letztendlich haben wir alle irgendwo 26 Punkte. Also hätten wir es auch verdient."
Titelfoto: Andreas Gora/dpa