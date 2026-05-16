Showdown am 34. Spieltag: Wer sichert sich Relegations-Ticket in Fiebertraum-Finale?

Hamburg - Ein Finale, das an Dramatik kaum zu überbieten ist! St. Pauli, Heidenheim und Wolfsburg bilden mit jeweils 26 Punkten das Schlusslicht der Bundesliga . Und ausgerechnet der FC St. Pauli begrüßt den VfL zum finalen Showdown am Millerntor (15.30 Uhr). Dabei könnte selbst ein Sieg der Kiezkicker nicht für den Relegationsrang ausreichen.

Wer macht das Rennen um die Relegation? St. Pauli, Wolfsburg oder Heidenheim? © Bildmontage: Ulrich Hufnagel/dpa, Swen Pförtner/dpa, Jan Woitas/dpa

Dass alle drei Abstiegskandidaten mit der gleichen Punktzahl in den 34. Spieltag starten, gab es selten, vielleicht sogar noch nie.

Dazu kommt, dass der FC St. Pauli (18.) sowie der 1. FC Heidenheim (17.) zusätzlich mit dem gleichen Torverhältnis ins Rennen gehen (beide -29) - in der finalen Partie dieser Bundesliga-Saison kann also so gut wie alles passieren.

Die folgenden Szenarien sind für die Hamburger möglich:

Gewinnt St. Pauli im Duell gegen die Wölfe und Heidenheim verliert parallel gegen Mainz 05, retten sich die Kiezkicker auf den Relegationsrang und bekommen weiter die Chance, um den Klassenerhalt zu spielen.

Gewinnt die Elf von Trainer Alexander Blessin (52) und das Team von der Ostalb gewinnt ebenfalls ihr Kellerduell gegen die Rheinhessen, muss St. Pauli unbedingt höher gewinnen als die Mannschaft von Frank Schmidt (52).

Der Grund: Heidenheim hat über die gesamte Saison deutlich mehr Tore geschossen als die "Boys in Brown". Während der FCH 41 Treffer verbuchen kann, haben die Hamburger lediglich 28 Mal im gegnerischen Kasten eingenetzt.