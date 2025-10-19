Spielverderber Touré: St. Pauli kassiert hohe Niederlage gegen Hoffenheim

Hamburg - Ein bitterer Abend für den FC St. Pauli . Statt drei Punkten setzte es drei Gegentore am Millerntor. Die Kiez-Elf muss eine hohe 3:0-Niederlage (0:0) gegen die TSG Hoffenheim einstecken. Dabei hatte Kaars die Führung der Hamburger in der ersten Halbzeit eigentlich auf dem Fuß.

In Halbzeit eins hatte Kaars (r.) die Führung für die KIezkicker auf dem Fuß. Das 1:0 scheiterte an TSG-Keeper Baumann. © WITTERS

Kurzer Schreckmoment für die Elf von Alexander Blessin wenige Minuten nach Spielbeginn.

Burger stand aber in der achten Spielminute bei seinem Treffer im Abseits, das frühe Tor für die Gäste zählte nicht. Glück, für die "Boys in Brown" - mit einem Rückstand in die Partie zu starten, wollte Trainer Blessin schließlich unbedingt vermeiden.

Generell hatte St. Paulis Defensive in Halbzeit eins viel zu tun. Die Gäste erspielten sich zunächst die besseren Chancen. Neben dem Abseitstor wurde es für die Gastgeber vor allem gefährlich, als Lemperle abzog und der Ball aus rund elf Metern an den rechten Pfosten knallte.

Kurz vor der Pause dann die Gelegenheit für St. Pauli: Doch, Doppel-Chance vertan. Kaars lief nach einem Pass von Fujita alleine auf den Kasten von Baumann zu und hatte das 1:0 auf dem Fuß. Der Ball prallte aber am Bein des Keepers ab und eröffnete Pereira-Lage einen zweiten Versuch. Doch auch er scheiterte an Hranac, der sich ihm in den Weg stellte und ließ die Führung für die Hamburger liegen.

Die verpasste Chance wirkte zunächst wie ein Weckruf. In der Schlussphase wirkte die Kiez-Elf wieder aktiver und wacher. Trotzdem ging es mit Abpfiff des Unparteiischen torlos in die warme Kabine.