Härtetest gegen Hoffenheim? St.-Pauli-Trainer Blessin mit kreativen Videoanalysen

Hamburg - Gleich zweimal in zwei Wochen trifft der FC St. Pauli auf die TSG Hoffenheim als Gegner am Millerntor. Im Bundesliga-Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) will die Kiez-Elf endlich wieder ein Ausrufezeichen setzen und den zweiten Heimsieg der Saison einfahren.

Alexander Blessin (52) bereite sein Team mit kreativen Videoanalysen auf die kommende Partie gegen Hoffenheim vor. © Carmen Jaspersen/dpa

Dafür setzte Cheftrainer Alexander Blessin (52) nach den drei zuletzt eher unglücklichen Niederlagen sehr viel auf kreative Videoanalysen, wie er bei der Pressekonferenz am Freitag erklärte.

"Ein Video mit ein bisschen Überschrift, mit ein bisschen Musik" solle dann alle Spieler wieder genau daran erinnern, welche Prinzipien man als Mannschaft abrufen will und welche Fehler vermieden werden sollen. Besonders die, die mit ihren Nationalmannschaften während der Länderspielpause unterwegs waren.

Mit Hoffenheim erwarte seine Mannschaft schließlich eine Art Härtetest. Mit sieben Auswärts- und null Heimpunkten zeigt das Team von Trainer Christian Ilzer (47), dass gerade die Umschaltmomente eine große Stärke der Kraichgauer zu sein scheinen.

"Müssen hellwach sein, das ist klar", so Blessin mit Blick auf die Heimpartie. "Wir haben aber auch ein paar Situationen erkannt, die wir dann bespielen können."