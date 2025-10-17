Härtetest gegen Hoffenheim? St.-Pauli-Trainer Blessin mit kreativen Videoanalysen
Hamburg - Gleich zweimal in zwei Wochen trifft der FC St. Pauli auf die TSG Hoffenheim als Gegner am Millerntor. Im Bundesliga-Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) will die Kiez-Elf endlich wieder ein Ausrufezeichen setzen und den zweiten Heimsieg der Saison einfahren.
Dafür setzte Cheftrainer Alexander Blessin (52) nach den drei zuletzt eher unglücklichen Niederlagen sehr viel auf kreative Videoanalysen, wie er bei der Pressekonferenz am Freitag erklärte.
"Ein Video mit ein bisschen Überschrift, mit ein bisschen Musik" solle dann alle Spieler wieder genau daran erinnern, welche Prinzipien man als Mannschaft abrufen will und welche Fehler vermieden werden sollen. Besonders die, die mit ihren Nationalmannschaften während der Länderspielpause unterwegs waren.
Mit Hoffenheim erwarte seine Mannschaft schließlich eine Art Härtetest. Mit sieben Auswärts- und null Heimpunkten zeigt das Team von Trainer Christian Ilzer (47), dass gerade die Umschaltmomente eine große Stärke der Kraichgauer zu sein scheinen.
"Müssen hellwach sein, das ist klar", so Blessin mit Blick auf die Heimpartie. "Wir haben aber auch ein paar Situationen erkannt, die wir dann bespielen können."
Fehler abstellen, um Null zu halten
In der letzten Partie dieses Bundesliga-Wochenendes wolle man außerdem endlich mal wieder die Null halten.
"Dafür müssen wir vor allem die Fehler mehr oder weniger abstellen." Erfahrungsgemäß gelänge das aber, so der Kiezcoach. "In den wenigsten Fällen, fällt mir das auf, dass man Fehler zweimal, dreimal gemacht hat."
Alles in allem sieht der 52-Jährige eine "interessante Aufgabe" auf sich und sein Team zukommen. Mit viel Intensität wolle man den ausverkauften Heimbereich am Sonntag endlich wieder mit drei Punkten belohnen.
Viel Stimmung vonseiten der Hoffenheim-Fans wird nicht zu erwarten sein. Bislang ist der Gästeblock nicht ausverkauft und wurde bereits verkleinert.
