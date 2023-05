St.-Pauli-Coach Hürzeler setzt auch vor Düsseldorf auf "seine" Floskel

St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30) betonte auch vor dem Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend, nur "von Spiel zu Spiel" zu schauen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Topspiel am Millerntor! Am Samstagabend empfängt der FC St. Pauli um 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf. Wer kann bis auf einen Zähler an den HSV (Sonntag in Regensburg) heranrücken?

St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30) betonte auch vor dem Topspiel gegen Düsseldorf, nur "von Spiel zu Spiel" zu schauen. © Christian Charisius/dpa In dem Duell geht es folglich nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die Frage, welche Mannschaft die Aufstiegshoffnung weiter am Leben halten kann. Davon, den Stadtnachbarn noch einzuholen, wollte Coach Fabian Hürzeler (30) allerdings nichts wissen. "Ich weiß, jetzt kommt wieder meine Floskel, aber es ist einfach so: Wir schauen von Spiel zu Spiel und auf das, was wir beeinflussen können und das ist nicht, wie andere spielen", verdeutlichte der 30-Jährige in der Pressekonferenz am Donnerstagmorgen. Nichtsdestotrotz wird auch der jüngste Trainer im deutschen Profi-Fußball nicht leugnen können, dass die Partie gegen den direkten Tabellennachbarn kein gewöhnliches Spiel sein wird - zumal es als Abendspiel den perfekten Rahmen bietet. FC St. Pauli FC St. Pauli nimmt Drittliga-Trio ins Visier, Zander vor dem Aus? "Ich freue mich für meine Jungs, dass sie sich Flutlichtspiele um 20.30 Uhr am Millerntor-Stadion erarbeitet haben. Für uns als Trainerteam ändert sich grundsätzlich aber nichts in der Vorbereitung", betonte der gebürtige Amerikaner. Noch unklar ist, ob der zuletzt angeschlagene Eric Smith (26) zum Einsatz kommen wird. "Eric ist eine Option für das kommende Spiel, aber natürlich spielt da auch eine Risikoabwägung eine Rolle", unterstrich Hürzeler.

St.-Pauli-Leihspieler Karol Mets: "Ich würde gerne bleiben"

St.-Pauli-Leihspieler Karol Mets (29, r.) würde gerne über den Sommer hinaus bei den Kiezkickern bleiben. © IMAGO / HMB-Media Ins Risiko dürfe auch seine Mannschaft gegen die Fortuna nicht gehen: "Düsseldorfs Kader ist in der Breite so gut aufgestellt, dass für uns gilt, kompakt zu agieren, gut organisiert zu sein und gerade auch nach Ballverlusten wieder in die Organisation zu kommen, um gemeinsam zu verteidigen", erläuterte der 30-Jährige. Es warte eine "reife und widerstandsfähige Mannschaft" auf seine Jungs, bekräftigte Hürzeler - und ergänzte: "Es ist eine Mannschaft, die genau weiß, was sie tun muss, um Spiele zu gewinnen." Apropos gewinnen: Abwehrspieler Karol Mets (29) ist ein absoluter Gewinnertyp. Seit seinem Wechsel ans Millerntor im Winter ist die Defensive der Kiezkicker eine ganz andere als noch in der Hinrunde. FC St. Pauli St. Pauli holt ersten Neuzugang für nächstes Jahr: Dieser Drittliga-Spieler kommt Und die Zeichen stehen gut, dass der Leihspieler, für den der FCSP eine Kaufoption besitzt, über den Sommer hinaus bei den Braun-Weißen bleibt. Unter der Woche erklärte der 29-Jährige am Rande des Trainings dazu: "Wir haben positive Gespräche geführt. Ich habe das Gefühl, dass es klappen kann. Ich würde gerne bleiben und meine Freundin auch." Ein Sieg am Samstag und ein Aufrechterhalten des Bundesliga-Traums wären der ganzen Sache sicherlich förderlich ...