St. Pauli gegen "beste Mannschaft der Welt": Freude oder Frust vor Bayern-Partie?

Hamburg - Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ein Quäntchen Glück – so das Motto des FC St. Pauli , um in der Begegnung gegen den FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) nur im Ansatz etwas zu erreichen.

St.-Pauli-Cheftrainer Alexander Blessin (52) freut sich riesig auf die Partie gegen einer der "besten Mannschaften der Welt". © Marius Becker/dpa

Kann man sich in einer Phase, in der man auf jeden Punkt im Klassenerhalt angewiesen ist, überhaupt auf ein Spiel gegen die Bayern freuen?

Ganz klar: Ja! So der Cheftrainer Alexander Blessin (52) bei der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.

"Ich freue mich immer wahnsinnig auf solche Spiele", erklärte Blessin. "Sie sind momentan mit die beste Mannschaft der Welt", lobte er das Team von Vincent Kompany (39). "Sich mit ihnen zu messen, ist einfach was Schönes!"

Auch gab er zu, ein Champions League Spiel wie das der Bayern gegen Real Madrid am vergangenen Dienstag auf dem Sofa einfach zu genießen und nicht mit der Trainer-Brille versuchen zu wollen, etwas für die eigene Partie abzuleiten.

"Wir brauchen über 95 Minuten Match-Glück", so seine Einschätzung vor der besonderen Partie am Samstag. "Wir haben wenig zu verlieren und wollen das Spiel so lange offen halten, wie möglich."

Dafür müsse seine Mannschaft mutig agieren, schnelle Entscheidungen treffen, zur richtigen Zeit in der richtigen Position Nadelstiche setzen und besonders Überzahlmomente schaffen. Dann könne es vielleicht gelingen, gegen den aktuell mit Abstand Tabellenersten irgendwie zu punkten.