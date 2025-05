12.05.2025 11:38 St. Pauli hat's fast geschafft, doch Kiezkicker fürchten das Wunder

Der FC St. Pauli hat den Klassenerhalt mit dem Unentschieden in Frankfurt am Sonntagnachmittag quasi in trockene Tücher gebracht. Gefeiert wird noch nicht.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Der FC St. Pauli hat den Klassenerhalt mit dem Unentschieden in Frankfurt am Sonntagnachmittag quasi in trockene Tücher gebracht. Die Kiezkicker drücken trotzdem auf die Euphorie-Bremse. Auf Morgan Guilavoguis (27, r.) Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 hatten die Frankfurter noch eine Antwort parat. © Arne Dedert/dpa Drei Punkte trennen die Hamburger vom Relegationsplatz, den ein Spieltag vor dem Saisonende der 1. FC Heidenheim einnimmt. Hinzu kommt eine um satte 13 Treffer bessere Tordifferenz. Nur ein Fußball-Wunder kann St. Pauli also noch aus der Liga spülen - und trotzdem schielen die Hanseaten noch nach unten. "Rechnerisch sind die Dinge noch nicht in trockenen Tüchern, im Fußball können viele Dinge passieren", sagte Sportchef Andreas Bornemann (53), ist angesichts der Ausgangslage jedoch optimistisch: "Wir gehen aber nicht davon aus, dass wir im letzten Spiel unsere defensive Stabilität verlieren." Auch wenn man sich auf dem Kiez in hanseatischer Zurückhaltung übt, ist durchaus spürbar, wie viel Druck von den Protagonisten mit dem 2:2 im Frankfurter Deutsche-Bank-Park abfiel. FC St. Pauli St. Paulis Philipp Treu nach VfB-Pleite enttäuscht: "Müssen die Pille jetzt schlucken" "Wir nehmen den einen Punkt gerne mit und genießen es. In den letzten 20 Minuten hat die Kraft gefehlt, bei uns allen. Es war ein unglaubliches Gefühl, als der Schlusspfiff ertönt ist", so Eric Smith (28). Erleichterung bei den St.-Pauli-Profis: "Sollte es hoffentlich gewesen sein" Torwart Ben Voll (24) ersetzte den gesperrten Nikola Vasilj (29) und glänzte in der 16. Spielminute mit einer Vorlage. © Gregor Fischer/dpa Auch Ben Voll (24), der für den gesperrten Stammtorwart Nikola Vasilj (29) zwischen den Pfosten stand und den Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung einleitete, konnte nach der intensiven Begegnung durchatmen. "Direkt nach dem Abpfiff überwiegt die Freude, es war ein wichtiger Punkt heute. Es muss schon sehr viel passieren, das sollte es aber hoffentlich gewesen sein", verdeutlichte der Schlussmann. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) empfangen die Kiezkicker den VfL Bochum im Millerntor-Stadion. Während die Hamburger nach dem Schlusspfiff dann wohl endgültig den Verbleib in der Erstklassigkeit feiern können, endet die Zeit in der Bundesliga für die Bochumer vorerst. FC St. Pauli Steht der FC St. Pauli vor einem Transfer-Doppelpack? Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking (60) tritt nach der 1:4-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 gemeinsam mit Holstein Kiel den Weg in die zweite Liga an. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 33 95:32 79 2 Bayer 04 Leverkusen 33 70:41 68 3 Eintracht Frankfurt 33 65:45 57 4 SC Freiburg 33 48:50 55 5 Borussia Dortmund 33 68:51 54 6 1. FSV Mainz 05 33 53:41 51 7 RB Leipzig 33 51:45 51 8 SV Werder Bremen 33 50:56 48 9 VfB Stuttgart 33 61:51 47 10 Borussia Mönchengladbach 33 55:56 45 11 FC Augsburg 33 34:49 43 12 VfL Wolfsburg 33 55:54 40 13 1. FC Union Berlin 33 33:50 37 14 FC St. Pauli 33 28:39 32 15 TSG 1899 Hoffenheim 33 46:64 32 16 1. FC Heidenheim 33 36:60 29 17 Holstein Kiel 33 49:77 25 18 VfL Bochum 1848 33 31:67 22 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa