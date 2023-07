St. Pauli im DFB-Pokal bei Fünftligist zu Gast: Hier findet die Partie statt

Hamburg - Der FC St. Pauli trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Fünftligisten SV Atlas Delmenhorst - jetzt steht auch fest, wo das Duell stattfinden wird.

St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30, M.) trifft mit seinem Team in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den SV Atlas Delmenhorst. Die Partie wird auch in Delmenhorst stattfinden. © Michael Schwartz/dpa

Wie die Kiezkicker am Freitag mitteilten, wird die Partie am 12. August (15.30 Uhr) im Städtischen Stadion an der Düsternortstraße angepfiffen.

Darauf hätten sich die Stadt Delmenhorst und der SV Atlas mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) verständigt.

Das Stadion, in dem die Heimmannschaft in der vergangenen Saison noch die U23 von St. Pauli in der Regionalliga Nord empfangen hatte, bietet knapp 5000 Zuschauern Platz.

Etwaige Informationen zum Ticketverkauf sollen demnach zeitnah bekannt gegeben werden.