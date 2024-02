St. Pauli im Top-Spiel gegen Holstein Kiel: Fabian Hürzeler erwartet "enorme Wucht"

Hamburg - Am Freitagabend trifft der FC St. Pauli erneut auf einen Tabellenzweiten. Die Kiezkicker wollen im Auswärts-Top-Spiel gegen Holstein Kiel (18.30 Uhr/Sky) vergangene Fehler vermeiden.

St. Pauli-Chefcoach Fabian Hürzeler (30) erwartet eine "enorme Wucht" vom kommenden Gegner Holstein Kiel. © Marcus Brandt/dpa

St. Pauli-Cheftrainer Fabian Hürzeler (30) blickt bei der Pressekonferenz am heutigen Mittwoch positiv auf die anstehende Begegnung, betont aber: "Ich glaube, dass wir auf einen Gegner treffen, der eine enorme Wucht erzeugt."

Der Kiez-Coach erwartet von den Norddeutschen, die zuletzt in seinen Augen eine "beeindruckte Entwicklung" hingelegt haben, vor allem "Struktur und eine gewisse Wildheit" im Spiel.

Auf die Hürzeler-Elf warte am Freitagabend im Holstein-Stadion eine "große Aufgabe", auf die man sich Mitte der Woche aber bereits freue, erklärte der Chefcoach.

Im Hinspiel hatten die "Boys in Brown" die Mannschaft von Marcel Rapp (44) haushoch geschlagen (5:1). "In diesem Spiel hat sehr viel geklappt, aber wir sollten uns davon definitiv nicht blenden lassen", so Hürzeler. Um auch im Rückspiel einen Sieg nach Hause zu holen, sei es vor allem wichtig, die Fehler des letzten Heimspiels gegen Braunschweig (1:0) aufzuarbeiten.

"Wir müssen taktisch gesehen viel klarer Fußball spielen. Gegen Braunschweig haben wir zwei, dreimal das Zentrum offen gelassen", betonte Hürzeler und macht gleichzeitig klar, dass es daneben auch auf das persönliche Verhalten in Duellen ankomme.

"Wenn du meinst, du kannst ein bisschen Fußball spielen, bist du fehl am Platz. Du musst eine gewisse Intensität fahren. Du darfst dich nicht auf das Ping-Pong-Spiel gegen die Gegner einlassen."