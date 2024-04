St. Pauli lässt nächstes Talent ziehen, leichte Entwarnung bei Eric Smith

Hamburg/Braunschweig - Der FC St. Pauli lässt das nächste Talent ziehen: Nach Tjark Scheller (22) verlässt auch Nachwuchsspieler Max Marie (19) den Kiezklub am Saisonende.

St.-Pauli-Talent Max Marie (19) wechselt zur kommenden Saison zu Eintracht Braunschweig. © IMAGO/Lobeca/Roberto Seidel

Wie die Braun-Weißen am heutigen Donnerstag mitteilten, wechselt der 19-Jährige zur kommenden Spielzeit zu Eintracht Braunschweig.

Der Mittelfeldakteur war im Juli 2022 vom Eimsbütteler TV in die U19 des FCSP gewechselt, ein Jahr später ging es für ihn in die Regionalliga-Mannschaft. Für die U23 absolvierte Marie bisher 24 Partie, in denen er sieben Tore und zwei Vorlagen beisteuerte. Regelmäßig trainierte der Youngster auch bei den Profis mit.

"Wir wünschen Max für seinen weiteren Weg in Braunschweig alles Gute. Er hat sich bei uns weiterentwickelt und seine Qualitäten in unserer U23 regelmäßig nachgewiesen", erklärte Sportchef Andreas Bornemann (52).

Der Youngster selbst erklärte: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Braunschweig, aber natürlich werde ich bis dahin alles für den FC St. Pauli geben. Ich verbinde mit dem Verein meine ersten Schritte im Herren-Bereich und damit einen sehr wichtigen Teil meiner fußballerischen Entwicklung."

Erst in der vergangenen Woche hatte St. Pauli den Abschied von Abwehrtalent Scheller verkündet. Der 22-Jährige wechselt zum SC Paderborn 07.