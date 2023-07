St.-Pauli-Matchwinner Hartel geht voran: "Will Verantwortung übernehmen"

Umso glücklicher war der Dauerläufer, der gleich schon wieder mit 12,6 gelaufenen Kilometern gemeinsam mit Elversberg-Profi Paul Stock (26) an der Liga-Spitze steht, über die ersten drei Punkte der Saison. "Das erste Spiel ist immer schwierig", sagte Hartel, der unterstrich, dass die Kiezkicker die Vorbereitung optimal genutzt hätten.

Am Ende reichte dieses Tor zum verdienten und hart erkämpften Auftakterfolg am Betzenberg. "Es war ein sehr hartes Stück Arbeit", gab Hartel zu. "Lautern hat es uns sehr schwer gemacht. Hier zu bestehen, vor der Kulisse, ist sehr schwierig."

Beim Stand von 1:1 wurde der Mittelfeld-Motor der Kiezkicker in der 74. Minute von Gegenspieler Tobias Raschl (23) unsanft zu Fall gebracht. Mit einer großen Portion Selbstverständlichkeit schnappte sich Hartel den Ball und schritt an den Elfmeterpunkt.

In dieser wurde auch deutlich, dass er nicht nur getreu seiner neuen Rückennummer im offensiven Mittelfeld agiert, sondern auch mal als Sturmspitze. "Ich bin sehr dankbar, dass Fabian mich so vielseitig sieht", lobte er seinen Trainer. "Ich versuche immer das Beste aus mir herauszuholen und will, egal, wo ich spiele, der Mannschaft helfen."

Dafür sei er auch im täglichen Austausch mit Fabian Hürzeler (30) und seinem Team. "Wir haben einen guten Draht zueinander", gab Hartel zu.

Und wenn das in so einer Leistung münzt, kann das gerne so weitergehen.