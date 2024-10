St. Pauli scheitert wieder an sich selbst: "Uns fehlt ein bisschen das Glück"

St.-Pauli-Stürmer Johannes Eggestein (26) ärgert sich über eine vergebene Chance gegen den VfL Wolfsburg. Es war nicht die einzige verpasste Möglichkeit der Kiezkicker. © WITTERS

Zwar betonte Sportchef Andreas Bornemann (53) nach der Partie am "Sky"-Mikrofon, dass man als FCSP mit einem Punktgewinn gegen die Wölfe immer zufrieden sein müsse, dem Ex-Profi war aber anzumerken, dass er sich auch ein wenig ärgerte.

Aus gutem Grund: Wie so oft in dieser noch jungen Saison betrieben die Braun-Weißen auch am Samstag im Millerntor Chancenwucher. So müssen sie weiter auf den ersten Heimsieg und sogar den ersten Heimtreffer warten!

"Von der Leistung her gehen wir zufrieden nach Hause, das Toreschießen ist aber ausbaufähig. Wir waren in der einen oder anderen Situation zu ungenau, zu fehlerhaft. Ich habe auch die ein oder andere Situation nicht perfekt gelöst", übte Johannes Eggestein (26) Selbstkritik.

In einer Szene lief der Stürmer fast allein aufs gegnerische Tor zu, wurde dann aber noch von einem Wolfsburger eingeholt. Trotzdem fand "Jojo" auch positive Worte: "Wir waren heute defensiv deutlich stabiler als beim letzten Heimspiel. Das war ein Schritt in die richtige Richtung."