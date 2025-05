St. Pauli so gut wie durch, aber Coach Blessin sieht Spieler in der Bringschuld

St.-Pauli-Coach Alexander Blessin (51) sieht seine Mannschaft trotz des quasi sicheren Klassenerhalts im letzten Spiel gegen Bochum in der Bringschuld. (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

"Was soll da noch passieren?", dürften die meisten denken - nicht so FCSP-Coach Alexander Blessin (51). Auf der Pressekonferenz am Donnerstag verdeutlichte er: "Wir sind noch nicht durch und schon noch mal in der Bringschuld."

Ihm sei natürlich bewusst, dass "viel passieren" müsse, damit das Ganze noch einmal gefährlich werde. Die Heidenheimer empfangen ihrerseits Werder Bremen.

Gleichzeitig betonte der 51-Jährige, dass es auch darum gehe, sich gebührend von den Fans zu verabschieden. Darüber hinaus habe jeder Sportler den Drang, immer gewinnen zu wollen.

Neben den Langzeitverletzten seien auch alle Profis für das Saison-Finale an Bord. "Jeder ist heiß auf das Spiel und will spielen", unterstrich Blessin, der das Spiel "mit aller Ernsthaftigkeit angehen" wolle.