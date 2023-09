St. Pauli-Sportchef Bornemann im Interview: "Nach 34 Spieltagen erst entscheidend"

Andreas Bornemann: "Klar. Aber wann kann man das genau sagen? Nach 8, nach 10 Spieltagen? Am Ende ist es nach 34 Spieltagen dann erst entscheidend. Der Start von uns war von der Leistung her generell nicht schlecht, aber die Ergebnisse waren eben nicht so, wie wir uns das gewünscht haben und auch durch die Ergebnisse auf anderen Plätzen ist alles eng beieinander. Der Heimsieg war schon enorm wichtig.

Andreas Bornemann: "Sehr. Auch weil sich das eigentlich in den letzten Heimspielen, von der Leistung her, schon angedeutet hat. Aber da wollte der Ball einfach nicht rein. Jetzt haben wir kurioserweise fünf in ein Spiel reingepackt und wenn wir die gut verteilt hätte, wäre es Punktemäßig natürlich noch schöner, aber ich glaube, die Mannschaft hat sich tatsächlich endlich belohnt und damit uns alle auch natürlich.

Andreas Bornemann (52) hat Theatermacher Corny Littmann (70, m.) und Tivoli-Geschäftsführerin Tessa Aust (r.) ein "Heiße Ecke"-Trikot mit Unterschriften der Spieler überreicht. © Franziska Rentzsch/TAG24

TAG24: In den nächsten drei Wochen stehen jeweils drei Top-Spiele um 20.30 Uhr an. Wie groß ist die Vorfreude?

Andreas Bornemann: "Zwei davon sind am Millerntor - mit Flutlicht und Abendstimmung. Das ist schon was Tolles. Und auch im Olympiastadion zu spielen. Ich glaube, das hat sich die Mannschaft und das Trainerteam im letzten halben, dreiviertel Jahr schon sehr verdient. Ich sag’ mal so, das ist ja kein Zufall, dass man dreimal für das Top-Spiel gezogen wurde. Das hat natürlich auch bisschen was mit der Attraktivität der Gegner zu tun. Sind eben große Namen dabei wie Hertha BSC und Schalke. Aber es hat eben auch etwas mit unserer Leistung zu tun und wir freuen uns auf diese Spiele."

TAG24: Glauben Sie, dass das Spiel am Sonntag gegen Kiel eine Art "Brustlöser" war und die Mannschaft gut auf die Spiele vorbereitet?

Andreas Bornemann: "Ja, ich glaube, für die Mannschaft war es das auf jeden Fall. Man hat schon die Erleichterung gemerkt. Was in der Liga aber auch für die nächsten Spiele nicht so wahnsinnig viel zu sagen hat, weil es einfach ausgeglichen ist. Die Schalker hatten auch ein 'Wahnsinnsspiel' mit dem Sieg zu Hause, das am Ende gegen Magdeburg dann noch so zu drehen (Ausgang: 4:3, Anm. d. Redaktion). Die Herthaner haben sich offensichtlich auch freigeschwommen. Da ist schon einiges los, so wie hier quasi" (lacht).

In diesem Moment gab es großen Jubel am roten Teppich und vor dem Eingang des Schmidt Tivoli auf der Reeperbahn. Die Schauspieler des Musicals "Heiße Ecke" wurden in einem "Heiße Ecke"-HVV-Bus vorgefahren.

Andreas Bornemann: "Hier sieht man jetzt wieder schön die Parallelen von Musical/Theater und Fußball."