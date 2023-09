Deutschlands erfolgreichstes Musical feiert Jubiläum: Plötzlich stehen diese Stars auf der Bühne

Die Sängerin Annett Louisan (46) ist seit Jahren Fan der "Heißen Ecke". © TAG24/Franziska Rentzsch

Neben "Notruf Hafenkante"-Star Matthias Schloo (46), Sängerin Annett Louisan (46), und Ex-Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff (80) gehörten auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (57) und Kultursenator Carsten Brosda (48) zu den Gratulanten im Schmidt Theater auf der Reeperbahn.

"Das ist wirklich etwas ganz Großartiges, was hier in den letzten 20 Jahren entstanden ist", sagte Brosda bei der Jubiläumsgala. "Keine andere deutsche Eigenproduktion wurde länger am Stück gespielt – das ist längst ein Meilenstein der Hamburger Musicalgeschichte."

Der Theaterbetreiber und Regisseur Corny Littmann (70) ergänzte: "Heute ist die 5205. Vorstellung und damit ist die 'Heiße Ecke' das erfolgreichste deutsche Musical, das jemals aufgeführt wurde."

Mit diesem Erfolg habe bei der Premiere 2003 noch niemand gerechnet, sagte er und verriet zudem: "Auf der Bühne sind insgesamt 15.615 Bierdosen und 31.230 Würstchen verkauft worden." Aber nicht nur das: Außerdem seien 52.000 extra große Kondome verbraucht worden, in die jeweils die Mikrofon-Sender verpackt wurden, die die Darstellenden während der Vorstellungen unter der Kleidung trugen.

Die folgende Vorstellung war dann gleich in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere: Denn dabei stand nicht nur die gesamte aktuelle Cast auf der Bühne, immer wieder wurde das Publikum auch von Star-Gästen überrascht: So griff Moderator Reinhold Beckmann (67) zur Gitarre, Annett Lousisan (46) stimmte ein paar Töne an, Matthias Schloo erschien in Polizei-Uniform auf der Bühne und auch Tim Mälzer (52), Ralph Morgenstern (66) und Tetje Mierendorf (51) übernahmen kleine Gastrollen.

Am Ende stand aber vor allem die Schauspielerin Kathi Damerow im Mittelpunkt, die am Montagabend nicht nur einen bezaubernden Auftritt hinlegte, sondern auch seit Stunde eins zum festen Bestandteil der "Heißen Ecke" gehört.