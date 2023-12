St. Pauli stolpert beim Schlusslicht! Kiezkicker lassen in Osnabrück Punkte liegen

Nur sechs Minuten dauerte es, bis die St. Paulianer an der Bremer Brücke jubeln durften: Jackson Irvine (verdeckt) brachte die Kiezkicker per Kopf in Führung. © David Inderlied/dpa

Dabei gaben die Kiezkicker trotz des strömenden Regens an der Bremer Brücke eigentlich von Beginn an den Ton an – und stellten auch schon früh die Weichen auf Auswärtssieg.

Nachdem er Sekunden zuvor noch knapp das Tor verfehlt hatte, setzte sich Jackson Irvine in der sechsten Minute nach einer Ecke von Marcel Hartel robust durch und köpfte zur 1:0-Führung ein – ob es die Ecke allerdings hätte geben dürfen, war äußerst fraglich.

Auch in der Folge hatten die Braun-Weißen alles unter Kontrolle, ließen Ball sowie Gegner laufen und erspielten sich weitere Torchancen. Allein Johannes Eggestein hatte gleich dreimal den zweiten Treffer auf dem Fuß oder Kopf (21./25.).