St.-Pauli-Trainer Blessin sauer nach Bayern-Klatsche: Fujita wegen Rache-Foul an Olise gesperrt

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Vor der wichtigen Partie gegen den 1. FC Köln am kommenden Freitag hat sich Joel Fujita die fünfte Gelbe Karte eingefahren. Der Grund ist ziemlich unnötig.

Von Alice Nägle

Hamburg – Ausgerechnet vor der wichtigen Partie gegen den 1. FC Köln am kommenden Freitag (20.30 Uhr) hat sich Joel Fujita (24) die fünfte Gelbe Karte abgeholt. Wegen einer unnötigen Aktion wird der Japaner gesperrt fehlen. St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin ist sauer.

Joel Fujita (24) stieg gegen Bayern-Stürmer Michael Olise (24) unnötig ein. Er sah seine fünfte Gelbe Karte und fehlt deshalb im Sechs-Punkte-Spiel gegen Köln.
Joel Fujita (24) stieg gegen Bayern-Stürmer Michael Olise (24) unnötig ein. Er sah seine fünfte Gelbe Karte und fehlt deshalb im Sechs-Punkte-Spiel gegen Köln.  © Christian Charisius/dpa

"Da müssen wir sicherlich nochmal drüber reden", zeigte sich der 52-Jährige sichtlich angefressen über die Aktion seines Mittelfeldspielers.

Fujita war zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Michael Olise (24) deutlich zu spät gekommen und hart in den Franzosen reingerauscht.

Die Aktion glich in diesem Moment eher einem Rachefeldzug an dem Bayern-Stürmer, mit dem es zuvor zu einigen giftigen Zweikampfaktionen gekommen war.

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"Ich will da zwar nicht mit dem Finger darauf zeigen", beurteilte Blessin das Geschehene abschließend.

"Aber mir hat das Verhalten nicht gefallen." Auch deshalb hatte der Cheftrainer Fujita wenig später ausgewechselt.

Doch nicht nur bei Fujita hatte sich Olise unbeliebt gemacht – ebenso beim gesamten Millerntor.

Wegen Rangeleien – unter anderem mit Karol Mets (32) – und Schubsern an den Kiezkickern war der Münchner immer wieder lautstark ausgepfiffen worden.

Bayern-Stürmer Michael Olise: Der einzige Sieger der Rangel-Aktion

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52, M.) war sichtlich angefressen über die unnötige Aktion seines Mittelfeldspielers.
St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52, M.) war sichtlich angefressen über die unnötige Aktion seines Mittelfeldspielers.  © Christian Charisius/dpa

Letztlich ging aber lediglich Olise als Sieger aus dem gesamten Geschehen.

Zwar sah auch er im Verlauf der Partie noch die Gelbe Karte vonseiten des Unparteiischen, mit guten Aktionen und seinem Treffer in der 54. Minute verließ der französische Nationalspieler in der 59. Minute dennoch sorglos den Platz.

Fujita hingegen wird nicht nur vom Trainer etwas zu hören bekommen, sondern zudem der Mannschaft im wichtigen Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt keine Hilfe sein.

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Auch Hauke Wahl war die Sorge über diese Tatsache mit Blick auf Köln ins Gesicht geschrieben. Bis nach Abpfiff will er nichts von diesem Dilemma gewusst haben.

Nun sei es aus seiner Sicht noch einmal mehr wichtig, dass Jackson Irvine im Duell gegen die Geißböcke zurück auf dem Platz sei.

"Es ist jetzt einfach wichtig, die letzten fünf Spiele die besten Jungs aufs Feld zu bekommen, dass alle wieder da sind, dass die Qualität noch ein Stück höher ist. Dass man dann von der Bank auch nochmal mehr nachschießen kann", so die Einschätzung des Ersatz-Kapitäns.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa

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