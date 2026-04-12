St.-Pauli-Trainer Blessin sauer nach Bayern-Klatsche: Fujita wegen Rache-Foul an Olise gesperrt

Hamburg – Ausgerechnet vor der wichtigen Partie gegen den 1. FC Köln am kommenden Freitag (20.30 Uhr) hat sich Joel Fujita (24) die fünfte Gelbe Karte abgeholt. Wegen einer unnötigen Aktion wird der Japaner gesperrt fehlen. St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin ist sauer.

Joel Fujita (24) stieg gegen Bayern-Stürmer Michael Olise (24) unnötig ein. Er sah seine fünfte Gelbe Karte und fehlt deshalb im Sechs-Punkte-Spiel gegen Köln. © Christian Charisius/dpa

"Da müssen wir sicherlich nochmal drüber reden", zeigte sich der 52-Jährige sichtlich angefressen über die Aktion seines Mittelfeldspielers.

Fujita war zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Michael Olise (24) deutlich zu spät gekommen und hart in den Franzosen reingerauscht.

Die Aktion glich in diesem Moment eher einem Rachefeldzug an dem Bayern-Stürmer, mit dem es zuvor zu einigen giftigen Zweikampfaktionen gekommen war.

"Ich will da zwar nicht mit dem Finger darauf zeigen", beurteilte Blessin das Geschehene abschließend.

"Aber mir hat das Verhalten nicht gefallen." Auch deshalb hatte der Cheftrainer Fujita wenig später ausgewechselt.

Doch nicht nur bei Fujita hatte sich Olise unbeliebt gemacht – ebenso beim gesamten Millerntor.

Wegen Rangeleien – unter anderem mit Karol Mets (32) – und Schubsern an den Kiezkickern war der Münchner immer wieder lautstark ausgepfiffen worden.