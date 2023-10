St.-Pauli-Trainer Hürzeler warnt vor dem KSC: "Eines der besten Mittelfelde der zweiten Liga"

Hamburg - Hält die Serie? Der FC St. Pauli ist seit fünf Begegnungen gegen den Karlsruher SC ungeschlagen. Am Samstag (13 Uhr) treffen beide Mannschaften am Millerntor erneut aufeinander.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (30) warnt vor dem kommenden Gegner KSC. © Swen Pförtner/dpa

Nach dem 2:2 beim SC Paderborn war die Stimmung bei den Kiezkickern zweigeteilt. Auf der einen Seite holte das Team einen Punkt bei einem starken Gegner, auf der anderen Seite ärgerten sich die Spieler über das späte Gegentor zum Ausgleich.

"Die Mannschaft hat diese Woche eine Reaktion gezeigt", erklärte Trainer Fabian Hürzeler (30) und redete sich anschließend ein wenige in Rage. "Wir müssen aufpassen, was die Erwartungshaltung angeht."

Ihm sei klar gewesen, dass St. Pauli keine gute erste Halbzeit in Paderborn gezeigt habe. "Wir haben ein Gegentor aus fast 60 Metern kassiert, waren aber dominant", sagte der 30-Jährige. "In der zweiten Hälfte haben wir die Dominanz in Torchancen umgemünzt. Wir sind immer noch St. Pauli und haben nicht die Spieler, die jeden Gegner auseinander nimmt."

In der zweiten Liga habe jede Mannschaft ihre Qualität und könnte dem aktuellen Tabellenführer weh tun. "Wir müssen hart dagegen angehen", forderte Hürzeler.